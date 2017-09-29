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مسؤول موريتاني يثمن دور المعبر الحدودي بين الجزائر ونواكشوط

منفذ لتعزيز أمن الدولتين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

  29 سبتمبر 2017 - 18:41   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
منفذ لتعزيز أمن الدولتين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

 أكد رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية، ورئيس حزب الإصلاح الموريتاني، محمد طالبنا، أن المعبر الحدودي الذي سيتم فتحه بين الجزائر وموريتانيا، سيساهم في تعزيز سلامة وأمن الدولتين ودرء المخاطر التي تحدق بالمنطقة التي كانت في فترة من الزمن منطقة لتهريب المخدرات ومرتعا للجريمة والإرهاب. 

قال المسؤول الموريتاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إن افتتاح المعبر يعد نقطة تحول كبيرة بالنسبة للبلدين، لا تقتصر على مجرد التبادل والتواصل الثنائي، بل يأتي كاستجابة لحاجة البلدين على كافة الأصعدة والمستويات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما أنه يشكل منفذا للتبادل التجاري بين البلدين، ونافذة لتقوية العلاقات العربية-الإفريقية. وحسب رئيس حزب «الإصلاح»، أحد أحزاب ائتلاف الأغلبية في موريتانيا، فإن هذا المعبر الحدودي الذي أقرته اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية في أخر اجتماع لها في ديسمبر الماضي بالجزائر، «لا يمثل منفذا للتبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر، فحسب بل يعد في الوقت ذاته صلة وصل بين العائلات على الحدود بين البلدين». وفي هذا الصدد، يرى رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية، أن تحديد نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري ومرور الأشخاص يجعل منها وسيلة لتسهيل القدرة على التحكم والمراقبة لحدود البلدين الشاسعة، وذات الطبيعة الجغرافية الصحراوية الصعبة»، مما يساعد على تعزيز سلامة وأمن الدولتين ودرء المخاطر التي تحدق لمنطقة التي كانت في فترة من الزمن منطقة لتهريب المخدرات ومرتعا للجريمة والإرهاب. وأضاف المسؤول الموريتاني أن إقامة معبر بين الجزائر وموريتانيا يأتي متأخرا، لأن من الطبيعي عندما يكون هناك بلدان جاران أن تكون بينهما معابر حدودية، مشيرا إلى أن الجزائر ذات المساحة الجغرافية الشاسعة التي تمتد على أكثر من مليوني كيلومتر مربعي لها معابر حدودية مع كل دول جوارها، باستثناء موريتانيا. وقال محمد طالبنا، إن الأهم في المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر، أنه سيكون جسرا بريا للتواصل بين العرب وإفريقيا، وهو أمر مهم سيربط أيضا بين الشمال والجنوب في عالم يقترب من أن يكون نتيجة تطور وسائل الاتصال قرية واحدة. وكانت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بتحديد الميكانزيمات والوسائل التقنية والمادية لإنشاء المعبر الحدودي بين البلدين، قامت الأسبوع الماضي باختيار موقع يبعد 75 كلم عن مدينة تندوف كنقطة انطلاق للطريق الذي سيربط المدينة الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية، في انتظار افتتاح المعبر رسميا في وقت قريبي مع استكمال البنية التحتية المتعلقة بالطريق وتجهيز. 

حكيمة.ذ 

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