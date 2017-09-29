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القرار من شأنه حل مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام

أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها

  29 سبتمبر 2017 - 18:47   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بتقديم حصيلة شاملة عن المشاريع التي كانت مجمدة في القطاع من أجل إعادة بعثها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي من شأنه حل مشكلة الاكتظاظ  داخل الأقسام على مستوى العديد من الولايات خاصة تلك التي تشهد نموا ديموغرافيا كبيرا، مع العلم أن عدد التلاميذ سجل ارتفاعا بـ270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. 

أوضحت بن غبريت خلال الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت 14 ولاية إضافة إلى مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني  للمطبوعات المدرسية أن الوزارة سجلت عدة اختلالات في عملية بيع الكتب المدرسية، سيما تلك المتعلقة ببيعها في المستودعات، الأسواق وعلى شبكة الأنترنت بأسعار خيالية بالرغم من أن الوزارة أبقت على نفس أسعار السنة الماضية، معتبرة الأمر غير مقبول و مخالفا لتعليمات الوزارة التي بذلت جهودا كبيرة لتوفير الكتب المدرسية بأسعار معقولة وتمكين التلاميذ منها  في ذات السياق، رفضت وزيرة التربية توجيه الاتهام لأية جهة وذلك من منطلق أن الجميع يريد ما هو أفضل للقطاع ويعمل بحسن نية، مذكرة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية، كما وسع من شبكة المكتبات المعتمدة لبيع الكتب المدرسية والتي  أضيفت لنقاط البيع التابعة له، وفي حديثها عن النقائص ذكرت بن غبريت وجود بعض الفوارق في الميدان وعدم التوازن بين الولايات وبين المؤسسات في الولاية الواحدة وعلى سبيل  المثال ذكرت الوزيرة  أن توزيع  كتابي اللغة العربية والرياضيات بالنسبة للسنة  الثانية متوسط وصلت الى حدود 128 بالمائة في بجاية، 118 بالمائة في بومرداس و113 بالمائة في البليدة، في وقت كانت ضعيفة في ولايات اخرى»، و بالمناسبة شددت المسؤولة الاولى عن القطاع على ضرورة التنسيق المحكم بين  مختلف المصالح المتدخلة في توزيع الكتاب المدرسي، سيما وأن الديوان  الوطني للمطبوعات المدرسية  قام بطبع ما يقارب 70 مليون كتاب هذه السنة . وأكدت الوزير حول مشكل توزيع كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط أنه  شرع في توزيعها هذا الأسبوع، و يعود سبب التأخر حسبها الى تأخر منح الاعتماد  للناشر الى جانب مروره على مستوى خبراء المعهد الوطني للبحث في التربية و على  مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا والتي طالبت بإعادة النظر في صياغته، مؤكدة  أن استعماله سيشرع فيه ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل، وفي ردها عن سؤال حول قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية ثمنت الوزيرة هذا القرار واعتبرته قرارا رشيدا من شانه حل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من  الولايات لا سيما الجزائر غرب التي احصت هذه السنة 10 ألاف تلميذ جديد منحدر  من العائلات التي تم ترحيلها مؤخرا، وذكرت في هذا الإطار أن الوزير الأول أحمد أويحيى طلب من الوزارة تقديم حصيلة  للمشاريع التي كانت «معطلة أو مجمدة». 

نبيل شعبان 

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