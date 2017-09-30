الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ظهر يوم أمس الجمعة, ببرج باجي مختار, مخبأ للأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود, وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ظهر اليوم 29 سبتمبر 2017، مخبأ للأسلحة (16 قطعة) والذخيرة".

ويحتوي المخبأ على" (1) بندقية قاذفة قنابل, (1) بندقية بمنظار, (5) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف, (6) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف, (3) بنادق تكرارية، (4) قنابل يدوية هجوميةي بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات".