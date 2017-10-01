الدرك الوطني لتيبازة يضع حد لنشاط 6 أفراد

تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بتيبازة من وضع حد لنشاط مجموعة اشرار متكونة من 6 افراد قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين والتعدي على الأملاك العقارية وتعرية أراضي غابية البناء بدون رخصة إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.

تعود وقائع القضية بعد قيام عناصر هذه الشبكة بعرض اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع مشروع سياحي يدعى "تالين" بالمنطقة الريفية لشنوة عند الاتصال بالرقم المرفق للإعلان يتم الرد من طرف احد مسيري المشروع ليتم استدراجهم الى مكان تواجد هذه القرية لغرض النصب عليهم اين يتم استقبالهم على مستوى مكتب و تنقلهم رفقة احد عناصر الشبكة الى المكان المراد بيعه اين يتم اظهار عقد وهمي و كذا مخطط للزبون مقابل دفعه مبلغ مالي قدره 5000.00 كتسبيق مقابل وصل بالدفع و المبلغ المتبقي بعد 20 يوم . هذه الشبكة تقوم ببيع قطع اراضي على اصل انها تحوز على الوثائق اللازمة و رخصة البناء و تشترط بناء نسبة معينة من المساحة الاجمالية، حيث قامت بإجراء ازيد من 200 عقد نقل ملكية لا اساس له من الصحة . من خلال التحقيق و تكثيفا لعنصر الاستعلام تمكنت فصيلة الابحاث من توقيف 6 افراد من عناصر هذه الشبكة الذي تم تقديمهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة الذي احالهم الى قاضي التحقيق هذا الاخير امر بإيداعهم الحبس .