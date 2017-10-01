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تعيين لجنة وزارية لتحضير دفتر شروط جديد لصيغة أل بي آ

وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل

  01 أكتوبر 2017 - 18:48   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة رفع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع السكنية، لامتصاص أزمة السكن وتوسيع الحظيرة السكنية، من خلال إعادة بعث بعض الصّيغ السكنية التي كانت متوقفة، على غرار السكن الترقوي المدعم. وفيما يخص مساكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي، أكد الوزير عبد الوحيد تمار أن المواطن الذي يمتلك ورقة تسديد سيستفيد من مسكن، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية.

 

أوضح وزير السكن خلال زيارة عمل وتفقد لولاية سيدي بلعباس أن مجمل المشاريع المسجلة في قطاع السكن على اختلاف صيغها قد عرفت مشاكل أدت لتوقف أشغالها، وستتم إعادة بعثها والتكفل بمشاكلها، فضلا عن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة، خاصة فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار. وطمأن الوزير في هذا الشأن كافة المواطنين بأن مجمل برنامج مساكن  عدل  المسطرة ستجسد وأن المواطن الذي يمتلك ورقة تسديد سيستفيد من مسكن، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يؤكد ضرورة احترام البرنامج الوطني المتعلق بإنجاز 1 مليون و600 ألف وحدة سكنية.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه سيتم الانطلاق في الصيغة السكنية التي وصفها بالقديمة الجديدة والمتمثلة في السكن الترقوي المدعم الذي توقف سنة 2012، مشيرا إلى أن هذا النمط شهد مشاكل كبيرة، حيث تعرف أكثر من 16 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بصيغة الترقوي المدعم مشاكل ونزاعات مختلفة، وأبرز في نفس السّياق أنه تم تعيين لجنة بالوزارة تعمل على تحضير دفتر شروط جديد لتفادي مشاكل الماضي، وتعمل على إعطاء حلول تضمن استمرارية ورشات الإنجاز وعدم توقفها لأي سبب كان. وفيما يتعلق بنمط السكن الريفي، أكد الوزير أن هذه الصيغة مهمة جدا، لاسيما في الولايات التي تزخر بنشاط ريفي هام على غرار ولاية سيدي بلعباس، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يركز على هذه الصيغة من أجل إعطاء استقرار للمواطنين في الأماكن الريفية وتخفيف الضغط على السكن العمومي في المدن.

وشدد تمار فيما يخص ملف العمران وما تعلق بالتهيئة والتجهيزات العمرانية على ضرورة إعطاء أولوية للجانب الجمالي في تجسيد المشاريع السكنية التي لابد أن تكون مدعومة بمختلف المرافق الضرورية، مشيرا إلى وجود اختلالات كبيرة في الشكل الهندسي بجل الولايات، مما يستدعي عملا جديا مع المهندسين المعماريين، من خلال تشديد المراقبة في هذا الشأن للخروج من ضائقة الإنتاج الرديء والتفكير في الناحية الجمالية واحترام معايير التعمير.

نبيل شعبان

 

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