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تنديدا بالتجاوزات المسجلة في تشكيل قوائم المحليات القادمة

استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو

  01 أكتوبر 2017 - 18:55   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو

أعلن عدد من مناضلي جبهة التحرير الوطني بمحافظة ذراع الميزان، عن استقالتهم الجماعية من صفوف الحزب، تنديدا بالتجاوزات المسجلة في عملية تشكيل القائمة الترشحية للانتخابات المحلية المزعم إجراؤها بتاريخ 23 نوفمبر القادم.

 

ذكر مناضلو قسمة ذراع الميزان أن عدم أخذ شكاويهم المتكررة المودعة لدى رئيس لجنة اختيار الترشيحات سعيد لخضاري من أجل أخذ بعين الاعتبار القائمة الاسمية المشكلة تحسبا للاستحقاقات المقبلة من طرف قسمة ذراع الميزان، وعدم التزامه بوعوده المقدمة، كانت وراء تبني القرار واستقالتهم من صفوف الحزب.

في سياق آخر، وحسبما جاء في بيان الاستقالة الذي تحوز  المحور اليومي  نسخة منه، استنكر بشدة مناضلو الحزب التجاوزات المرتكبة من طرف منسق اللجنة المؤقتة لمحافظة ذراع الميزان، الذي فضل إدراج غرباء عن الحزب ضمن الأسماء المترشحة لهذا الموعد الانتخابي، من بينهم مترئس القائمة المقيم في الخارج، فضلا عن ترشيح شخص ثان معروف بتورطه في قضايا فساد متفرقة. وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص قاموا بفرض قانونهم الخاص داخل الحزب، كما أنهم طالبوا خلال الاجتماع الأخير مناضلي القسمة النزهاء بمن فيهم أعضاء من الأسرة الثورية وجيش التحرير الوطني بمغادرة قاعة الاجتماع عقب إعلانهم عن عدم رضاهم عن تركيبة القائمة الترشحية، قائلين  نحن مناضلو وإطارات جبهة التحرير الوطني بقسمة ذراع الميزان، نندد بشدة بهذه الممارسات المضرة بالأفلان، ونعلن عن عدم تواطئنا في هذا التوجه ونرفض تحمل أي مسؤولية عن النتائج التي ستسفر عنها عملية الاقتراع يوم 23 نوفمبر القادم ، وأضافوا  وعليه نحيط الجميع علما بقرارنا الرافض جملة وتفصيلا لهذه القائمة التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال حزب الأفلان . من جهة أخرى، تكون هذه الاستقالة بمثابة بوادر لتكرار السيناريو الذي عرفه الحزب بعد الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، عندما عرف نزيفا داخليا وسلسلة من الاستقالات الجماعية تنديدا بالأسماء التي تضمنتها القائمة الترشحية، خصوصا أن قسمة ذراع الميزان ليست الوحيدة المعنية بهذا الخلاف القائم بين لجنة اختيار الترشيحات والقاعدة النضالية، حيث إن قسمة ذراع بن خدة سبق أن استنكرت بشدة قيادة رئيس بلدية سابق للقائمة، وهددت بمقاطعة المحليات القادمة، لا سيما بعد قرار منع عدد من المناضلين من الترشح، من بينهم  المير  الحالي تطبيقا لتعليمات الأمانة الوطنية التي أقرت برفض أي مناضل عمل ضد الحزب خلال تشريعيات الـ 4 ماي المنصرم من الترشح في المحليات المقبلة. 

أغيلاس ب

 

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