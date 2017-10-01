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قال إن الجزائر تصدر الأمن بفضل قانون السلم والمصالحة..بوحجة:

الوضع الإقليمي للجزائر خطير

  01 أكتوبر 2017 - 18:56   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الوطني
الوضع الإقليمي للجزائر خطير

 شبه السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني وضع الجزائر الإقليمي الراهن بجزيرة وسط بحر مضطرب، ينتظر المتربصين بأمنها وسلمها الفرصة لزعزعة استقرارها وتحطيم كل المجهودات التي بذلت في سبيل إرساء ثقافة السلم والمصالحة الوطنية المنبثقة عن ميثاق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي باركه وزكاه الشعب الجزائري قبل 12 عاما وأرسى لعملية سياسية ذات بعد ثقافي واجتماعي كان لها الأثر الكبير في تعزيز الثقة بين السلطة الحاكمة والشعب الجزائري الذي وصف بطولاته خلال العشرية السوداء بالمعجزة.

 

قال القيادي في حزب الأفلان من قسنطينة إن الجزائر -على غرار كل الدول المنتجة للنفط - تتعرض لمؤامرة عالمية تهدف إلى المس باستقرارها وأمنها، مضيفا أن الوضع الإقليمي يتطلب التجند والتعبئة والتسلح بثقافة نضالية في إطار دولة القانون، وهو كما قال مسعى التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني الذي يحظى برئاستها الشرفية، داعيا كل أطياف المجتمع إلى الانخراط في هذا المسعى للمحافظة على المكتسبات المحققة، خاصة قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي طرحه رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري وتزامنت زيارة بوحجة وذكراه الـ 12، مما جعل المناسبة تأخذ الحيز الأكبر من كلمة رئيس البرلمان الذي خاض كثيرا في ما أسماه ثمار القانون، الذي قال عنه إنه يدرس في الأمم المتحدة وفي عدة دول أوروبية وإفريقية ويلقى الإشادة في مختلف المحافل، حتى إن الجزائر أصبحت تصدّر الأمن مستشهدا بدور الجزائر في جمع الفرقاء في كل من ليبيا ومالي، كما أكد بوحجة الذي تولى تنصيب الصحفي خالد حواس مسؤولا عن المكتب الولائي بقسنطينة للتنسيقية، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعدى شقه القانوني، وأضحى بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية عملية سياسية بأبعاد ثقافية، اقتصادية واجتماعية، سمحت بترقية سقف الحريات ومعالجة الإشكالية اللغوية، كما أسست لدسترة الهوية الجزائرية واصفا الدستور الجديد بالجامع والكافل للممارسة السياسية في إطار ديمقراطي، غير أنه في هذا المجال استغل الفرصة لفتح النار على بعض ممن وصفهم بالمعارضة، حين قال  الدستور الجديد لم يقص أحدا، بل بالعكس منح حيزا واسعا لممارسة العمل السياسي في إطار ديمقراطي، غير أن البعض وبسبب افتقاده للثقافة السياسية انغمس في التجريح والتشخيص بما لا يخدم التحديات والرهانات التي تنتظر الجزائريين . وختم بوحجة حديثه بالتطرق إلى الاستحقاقات المقبلة والمتعلقة بالانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر، وتفادي الدعوة إلى تزكية مرشحي حزبه  الأفلان ، لكنه بالمقابل دعا إلى مشاركة قوية تكون خير رد ـ كما قال ـ على كل المتربصين. 

كريم كريد  

 

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