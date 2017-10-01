طمئن الجزائريين بأن القرار لا يشكل خطرا وسيرفع من عائدات الطاقة

أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين وتعديل قانون المحروقات

ولد قدور: مصفاة النفط سيدي رزين بالعاصمة تعود للإنتاج مجددا مطلع 2018

منحت الحكومة الضوء الأخضر لشركة سوناطراك للشروع في التنقيب واستكشاف النفط والغاز الصخريين بالجنوب الجزائري بالنظر للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسط تطمينات للجزائريين بأن لا خطر على البيئة وأن القرار من شأنه الرفع من قيمة مداخيل الطاقة، في الوقت الذي كشفت فيه سوناطراك عن دخول مصفاة النفط سيدي رزين بالعاصمة الخدمة بداية سنة 2018.

أكد الوزير الأول أحمد أويحي خلال زيارته إلى القطب البتروكيمياوي لأرزيو شرق وهران، على ضرورة رفع الإنتاج للتخلص من التبعية للخارج وتقليص فاتورة الاستيراد في ظل انخفاض قيمة الدينار، باعتبار استيراد الوقود يكلف الخزينة أموالا باهظة، منوها إلى ضرورة مراجعة وتعديل قانون المحروقات بما يستجيب للتغيرات الحالية وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.

وتم انجاز هذه المصفاة للنفط في 1970 و1972 قبل أن تستفيد من مشروع لإعادة تأهيل مرافقها في أواخر سنة 2008 ليعاد استغلالها بدء من فيفري من سنة 2012، حيث شملت أشغال إعادة التأهيل على مستوى هذه المصفاة عدة جوانب على غرار عصرنة وسائل الإنتاج خاصة الأجهزة وشبكة الكهرباء فضلا عن الرفع من طاقة إنتاجها.

وفي هذا الإطار انتقلت طاقة معالجة البترول الخام من 5ر2 مليون طن إلى 3.75 مليون طن سنويا، كما سمحت عملية إعادة التأهيل بوضع مجموعة من التجهيزات الحديثة على غرار مشعل جديد ووحدات جديدة تسمح بإنتاج البنزين بدون رصاص.

وتنتج مصفاة أر أ1 زاد لأرزيو سنويا 130.000 طن من غاز البترول المميع و500.000 طن من البنزين و450.000 من النافط و291.000 طن من الكيروزان و1.5 مليون من الغازوال و700.000 طن من الفيول إضافة إلى 160.000 من زيوت التشحيم و140.000 طن من الزفت.

وتتشكل منطقة التخزين على مستوى هذه المنشأة من 212 حوضا تتراوح سعتها ما بين 8.000 و60.000 متر مكعب إضافة إلى ستة خزانات خاصة بغاز البترول المميع (بروبان وبوتان) فيما يتم نقل منتجات المصفاة عبر الشاحنات والأنابيب والبواخر.

وحضر الوزير الأول مراسم استلام باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع تم اقتناؤهما من قبل شركة هيبروك للنقل البحري التابعة للمجمع البترولي الوطني سوناطراك.

أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستكشاف الغاز الصخري والجدل يعود للواجهة

يبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ألزمت الحكومة بضرورة التوجه لاستغلال البترول والغاز الصخريين، حيث تُطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية التصدي لغضب الجنوب الجزائري والذي أعاد أويحي الجدل حول قضية الغاز الصخري للواجهة بعد حوالي سنتين من غلق هذا الملف بعدما أثار موجة غضب واحتجاجات كبيرة بالجنوب.

وحث الوزير الأول سوناطراك على مباشرة الاستكشاف في البترول والغاز الصخريين، مشيرا في هذا الصدد إلى تعديل قريب لقانون المحروقات، حيث طالب أويحيى من سوناطراك ضرورة التواصل مع الجزائريين لإقناعهم أن استغلال الطاقات الصخرية لن يمثل أي خطر على البيئة أوعلى صحتهم.

من جهة أخرى تم الإعلان عن اكتشاف 26 حقلا جديدا للبترول والغاز عام 2017 بشمال وجنوب البلاد حسبما كشف عنه عرض حول نشاطات سوناطراك قدم إلى الوزير الأول أحمد أويحيى في إطار زيارته إلى وهران.

دخول مصفاة سيدي رزين بالعاصمة حيز الخدمة مطلع سنة 2018:

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور خلال الزيارة التي قادته رفقة الوزير الأول أحمد أويحي، أن مصفاة النفط للجزائر العاصمة بسيدي رسين الواقعة ببراقي ستكون عملية في بداية سنة 2018، وستدخل مرحلة الإنتاج مجددا. وأضاف ولد قدور في سياق ذي صلة أنه سيتم إطلاق مناقصات لإنجاز مصفاتي النفط بحاسي مسعود وتيارت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المشاريع ستسمح بالرفع من إنتاج الوقود بهدف تغطية الطلب الوطني المتزايد.

مريم سلماوي