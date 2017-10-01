حذرت من تبعات سوء تسيير الجامعة

الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية

دعت الشبيبة الحرة للأرسيدي الجميع إلى المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة وكذا في الحملة المتعلقة بها لاختيار المسؤولين الذين سيصنعون التسيير، مع السهر على حماية أصوات الناخبين من التزوير.

أكدت الشبيبة الحرة للأرسيدي، خلال اجتماعها في دورتها العادية لتقييم أشغال الملتقى الوطني للشباب الأرسيدي الذي انعقد من 14 إلى غاية 16 من شهر سبتمبر، على نجاح الملتقى الذي ضم أكثر من 500 شاب مناضل من مختلف مناطق الوطن، وعبر عن التقدم في هيكلة المنظمة وكذا قدرتها على تجنيد الشباب.

يعتبر المكتب الوطني الشبيبة الحرة للأرسيدي، أن إشراك الشباب المناضل في نقاش وتحليل المسائل السياسية والاقتصادية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد علامة على التزامهم السياسي ونضجهم الذي يظهر من خلال التأكيد على مواصلة النضال من أجل تكريس دولة ديمقراطية واجتماعية، كما سجل المكتب الوطني حضورا قويا للشباب المناضلين في الأماكن الأولى من القوائم الانتخابية البلدية والولائية التي قدمها الحزب لخوض معترك الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذا دليل على بروز الشباب المناضل الذي كونه الحزب وسيصبح في المستقبل القريب في الصفوف الأولى من أجل خدمة المصلحة العامة والمشاركة في تسيير شؤون الجماعات المحلية.

ودعت الشبيبة الحرة للأرسيدي الشباب إلى التفاعل مع الانتخابات المحلية المقبلة والمشاركة في الحملة الانتخابية لاختيار المسؤولين الذين سيصنعون التسيير الشفاف ويسهرون على حماية أصوات الناخبين. وحمل في السياق ذاته، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية عما يحدث من اختلالات وفوضى في التسيير منذ بداية السنة الجامعية التي ظهرت من خلال أجواء استقبال الطلبة الجدد وهذا على المستوى البيداغوجي والاجتماعي، مما يهدد استقرار السنة الجامعية الحالية ولا يبعث على أمل بتطور وتحسن الجامعة الجزائرية.