بعد تأكيد الوصاية على وجود منشقين ونزاع في التسيير

كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب

لم تمر تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مرور الكرام بشأن وجود انشقاقات وصراعات داخل التنظيم الطلابي الحر ونقابة الكناس خلال الندوة الأخيرة التي نظمها، ليرد الطرفان بطريقتيهما مطالبين حجار بالاهتمام بالقطاع أكثر والابتعاد عن تشخيص الوضع والتركيز في صراعات ليس لها أساس من الصحة، بالنسبة لـ أوجال ، ومراسلة الوزير الأول من طرف الكناس .

يبدو أن الندوة الوطنية التي عقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بحضور التنظيمات الطلابية لم تكن نتائجها حسب المتوقع، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي خصت التنظيم الطلابي الاتحاد الطلابي الحر بشأن وجود صراعات داخله ووجود طرفين من أجل قيادته، وكذا الانشقاق الحاصل في نقابة الكناس أي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث رد كل من الطرفين بطريقتيهما الخاصة على المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي وتصريحاته التي كانت -حسبما وصفوها- محرضة على الاحتجاج ودافعة للخروج إلى الشارع. البداية كانت مع التنظيم الطلابي الحر الذي رد أمينه العام صلاح الدين الدواجي من خلال بيان له على خلفية اللقاء الذي جمعه مع أعضاء أوجال بأن الندوة استهدفت الاتحاد العام الطلابي الحر بشكل مباشر من خلال تصريحات مغلوطة تعد تدخلا غير مسؤول في الشؤون الداخلية للاتحاد، يراد من خلالها إذكاء صراع وهمي داخلي لا أساس له على أرض الواقع، معتبرا ذلك تشويشا على المطالب الطلابية التي طالما رافعوا من أجلها إثر المشاكل العويصة التي يتخبط فيها القطاع والتي تعرقل السير الحسن للدخول الجامعي، متعجبا من تصريحات مثل هذه في هذا الوقت كأن الوزارة أصبحت تحرض الطلبة من أجل الاحتجاج والإضراب لإبلاغ أصواتهم ، داعيا الوزارة إلى التكفل الحقيقي بالمشاكل التي يعاني منها القطاع والاهتمام بها بدل التدخل في الشأن الداخلي للمنظمة وتتبع المسار الشخصي للقائمين على شؤونها. وغير بعيد عن ذلك، خرج المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس عبد الحفيظ ميلاط من جهته عن صمته، وأقدم على مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى، بعدما فقد الثقة في الوزارة الوصية التي لم يعد يؤمن بها أساسا. وهدّد ميلاط بتحرك التنظيمات النقابية في حركات احتجاجية كبيرة في حال عدم استجابة الوزير الأول الذي يعول عليه كثيرا في فك مشاكل القطاع والفوضى التي يتخبط فيها بسبب عشوائية القرار في أعلى الوزارة وعدم وضوح برنامجها للفاعلين في القطاع، الذين يعانون الكثير بسبب رفض الوزير فتح قنوات الحوار الفعلي مع الشركاء الاجتماعيين، وأكد ميلاط رفض النقابات المشاركة في الحوار الشكلي الوهمي الذي يريده وزير التعليم العالي والبحث العلمي.