شريط الاخبار
تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا الإفراج عن الطبيبة والقابلات الثلاث المتهمات بالتسبّب في وفاة أم وجنينها بالجلفة 7800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها الأفافاس يحيي الذكرى الـ 54 لتأسيسه بتنظيم تجمّع شعبي يوم السبت بتيزي وزو وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب

بعد تأكيد الوصاية على وجود منشقين ونزاع في التسيير

كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب

  01 أكتوبر 2017 - 18:58   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب

لم تمر تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مرور الكرام بشأن وجود انشقاقات وصراعات داخل التنظيم الطلابي الحر ونقابة  الكناس  خلال الندوة الأخيرة التي نظمها، ليرد الطرفان بطريقتيهما مطالبين حجار بالاهتمام بالقطاع أكثر والابتعاد عن تشخيص الوضع والتركيز في صراعات ليس لها أساس من الصحة، بالنسبة لـ  أوجال ، ومراسلة الوزير الأول من طرف  الكناس .

 

يبدو أن الندوة الوطنية التي عقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بحضور التنظيمات الطلابية لم تكن نتائجها حسب المتوقع، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي خصت التنظيم الطلابي الاتحاد الطلابي الحر بشأن وجود صراعات داخله ووجود طرفين من أجل قيادته، وكذا الانشقاق الحاصل في نقابة  الكناس  أي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث رد كل من الطرفين بطريقتيهما الخاصة على المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي وتصريحاته التي كانت -حسبما وصفوها- محرضة على الاحتجاج ودافعة للخروج إلى الشارع. البداية كانت مع التنظيم الطلابي الحر الذي رد أمينه العام صلاح الدين الدواجي من خلال بيان له على خلفية اللقاء الذي جمعه مع أعضاء  أوجال  بأن الندوة استهدفت الاتحاد العام الطلابي الحر بشكل مباشر من خلال تصريحات مغلوطة تعد تدخلا غير مسؤول في الشؤون الداخلية للاتحاد، يراد من خلالها إذكاء صراع وهمي داخلي لا أساس له على أرض الواقع، معتبرا ذلك تشويشا على المطالب الطلابية التي طالما رافعوا من أجلها إثر المشاكل العويصة التي يتخبط فيها القطاع والتي تعرقل السير الحسن للدخول الجامعي، متعجبا من تصريحات مثل هذه في هذا الوقت  كأن الوزارة أصبحت تحرض الطلبة من أجل الاحتجاج والإضراب لإبلاغ أصواتهم ، داعيا الوزارة إلى التكفل الحقيقي بالمشاكل التي يعاني منها القطاع والاهتمام بها بدل التدخل في الشأن الداخلي للمنظمة وتتبع المسار الشخصي للقائمين على شؤونها. وغير بعيد عن ذلك، خرج المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي  الكناس  عبد الحفيظ ميلاط من جهته عن صمته، وأقدم على مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى، بعدما فقد الثقة في الوزارة الوصية التي لم يعد يؤمن بها أساسا. وهدّد ميلاط بتحرك التنظيمات النقابية في حركات احتجاجية كبيرة في حال عدم استجابة الوزير الأول الذي يعول عليه كثيرا في فك مشاكل القطاع والفوضى التي يتخبط فيها بسبب عشوائية القرار في أعلى الوزارة وعدم وضوح برنامجها للفاعلين في القطاع، الذين يعانون الكثير بسبب رفض الوزير فتح قنوات الحوار الفعلي مع الشركاء الاجتماعيين، وأكد ميلاط رفض النقابات المشاركة في الحوار الشكلي الوهمي الذي يريده وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات