غياب مداومة المحضرين القضائيين حرمهم من الطعن

إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان

طالب ممثلو العشرات من الأحزاب بولاية تلمسان، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التدخل العاجل من أجل إنصافهم واسترجاع حقوقهم بعد حرمانهم من حق الطعن والمثول أمام المحكمة الإدارية، بعد إقصائهم من قبل مديرية التنظيم للولاية ومصالح الأمن، على خلفية غياب مداومة للمحضرين القضائيين، خاصة مع تزامن مرحلة الإقصاء مع عطلة نهاية الأسبوع وعاشوراء، مما جعل قضاياهم ترفض لعدم التبليغ من قبل رئيسة المحكمة الإدارية.

وكانت مصالح الأمن بالتعاون مع مديرية التنظيم أقصت 200 شخص من المتابعين قضائيا والمحكومين عليهم والمطبق عليهم المادة 81 الخاصة بعمال البلديات و03 قوائم، مما جعل العديد منهم يلجؤون إلى المحكمة الإدارية، لكن اصطدامهم بغياب محضر قضائي بخّر آمالهم بحكم مرفوض، مما جعلهم يتوجهون إلى هيئة دربال للاستنجاد بها، وتم إقصاء قائمة حزب عهد 54 للمجلس الولائي بعد قيام أصحابها باستغلال إمضاءات مزورة خاصة بالتشريعيات الماضية، وهي العملية التي ظهرت جليا من خلال تواريخ إصدار البطاقات والتواقيع التي حملت أسماء موتى ومغتربين وهو الملف الذي قد يحيل القائمين على الحزب إلى العدالة في انتظار استكمال تحقيقات مصالح الأمن، كما تم إقصاء قائمة طلائع الحريات بالمجلس الولائي للسبب نفسه وقائمة الفجر الجديد لسيدي الجيلالي لوجود قرابة ومصاهرة بين العديد من المرشحين.