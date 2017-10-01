شريط الاخبار
تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا الإفراج عن الطبيبة والقابلات الثلاث المتهمات بالتسبّب في وفاة أم وجنينها بالجلفة 7800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها الأفافاس يحيي الذكرى الـ 54 لتأسيسه بتنظيم تجمّع شعبي يوم السبت بتيزي وزو وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان

غياب مداومة المحضرين القضائيين حرمهم من الطعن

إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان

  01 أكتوبر 2017 - 19:00   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان

طالب ممثلو العشرات من الأحزاب بولاية تلمسان، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التدخل العاجل من أجل إنصافهم واسترجاع حقوقهم بعد حرمانهم من حق الطعن والمثول أمام المحكمة الإدارية، بعد إقصائهم من قبل مديرية التنظيم للولاية ومصالح الأمن، على خلفية غياب مداومة للمحضرين القضائيين، خاصة مع تزامن مرحلة الإقصاء مع عطلة نهاية الأسبوع وعاشوراء، مما جعل قضاياهم ترفض لعدم التبليغ من قبل رئيسة المحكمة الإدارية.

 

وكانت مصالح الأمن بالتعاون مع مديرية التنظيم أقصت 200 شخص من المتابعين قضائيا والمحكومين عليهم والمطبق عليهم المادة 81 الخاصة بعمال البلديات و03 قوائم، مما جعل العديد منهم يلجؤون إلى المحكمة الإدارية، لكن اصطدامهم بغياب محضر قضائي بخّر آمالهم بحكم مرفوض، مما جعلهم يتوجهون إلى هيئة دربال للاستنجاد بها، وتم إقصاء قائمة حزب عهد 54 للمجلس الولائي بعد قيام أصحابها باستغلال إمضاءات مزورة خاصة بالتشريعيات الماضية، وهي العملية التي ظهرت جليا من خلال تواريخ إصدار البطاقات والتواقيع التي حملت أسماء موتى ومغتربين وهو الملف الذي قد يحيل القائمين على الحزب إلى العدالة في انتظار استكمال تحقيقات مصالح الأمن، كما تم إقصاء قائمة طلائع الحريات بالمجلس الولائي للسبب نفسه وقائمة الفجر الجديد لسيدي الجيلالي لوجود قرابة ومصاهرة بين العديد من المرشحين.

م. بن ترار

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات