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قالت إن خيار طبع النقود سيتسبب في تدني القدرة الشرائية

النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري

  01 أكتوبر 2017 - 19:02   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري

هدّدت النّقابات المستقلة بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية بمختلف صيغها المتاحة والمكفولة قانونا، وتضرب موعدا يوم 28 أكتوبر الجاري لعقد اجتماع عمل يتمّ خلاله الكشف عن رزنامة الحركات الاحتجاجية المقبلة، لإيجاد حلول مستعجلة لملفات التقاعد، وقانون العمل والقدرة الشرائية. واستغرب التكتل النقابي الخيار الاقتصادي للحكومة المتمثل في اللجوء إلى طبع النقود، معتبرا أنه سيؤدي حتما إلى تدنّ رهيب للقدرة الشرائية للمواطن.

اجتمعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات نهاية الأسبوع بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قصد إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق مطالب العمال المرفوعة المتمثلة أساسا في ثلاثة ملفات أساسية، لا سيما تلك المتعلقة بملف التقاعد، وملف قانون العمل، وملف القدرة الشرائية. وبعد نقاش  جادّ ومسؤول، خلص الاجتماع إلى تذمّر واستياء التكتل النقابي من إصرار الحكومة الحالية على مواصلة تطبيق سياستها الرامية للمساس بمكاسب ومكتسبات العمال، وتجريدها من طابعها الاجتماعي، وكذا الرفض المطلق والصريح لسياسة التسريحات والمضايقات التي طالت وتطال بعض القيادات النقابية في عدة قطاعات، خاصة ممثلي نقابة  سناب ، نقابة  كناس  ونقابة  سنتاق . في ذات السياق، استغرب التكتل النقابي الخيار الاقتصادي للحكومة المتمثل في اللجوء إلى طبع النقود، وهو إجراء اعتبرته النقابات مؤديا دون شك إلى تدنّ رهيب للقدرة الشرائية للمواطن، ممّا يدفع قسرا بالعمّال إلى تسديد فاتورة السياسات الاقتصادية التي وصفتها النقابات بـ  الفاشلة  من عرقهم وجيوبهم. وفي مثل هذه الأوضاع، يرى التكتل النقابي أنه لا بديل عن العودة إلى سلسلة الحركات الاحتجاجية بمختلف صيغها المتاحة والمكفولة قانونا، ويضرب موعدا يوم 28 أكتوبر الجاري لعقد اجتماع عمل يتمّ خلاله الكشف عن رزنامة الحركات الاحتجاجية المقبلة.

نبيل. ش

 

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