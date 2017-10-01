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اقترحوا على الحكومة إلزامية مرور التعاملات على الوكالات

الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية

  01 أكتوبر 2017 - 19:11   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية

طالبت الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين بتسهيلات إدارية خاصة لدى المحافظات العقارية لتسهيل التعاملات للوكيل العقاري، كما اقترحت على الحكومة آلية جديدة لتنظيم سوق العقار تقضي بإخضاع التعاملات العقارية لمدة 5 سنوات بشكل إلزامي على الوكالات، قصد السماح بإضفاء احترافية في السوق وتطهيره من الوسطاء غير القانونيين.

 

أعلن رئيس الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين عبد الحكيم عويدات أول أمس، بالجزائر أن الفدرالية اقترحت على الحكومة آلية جديدة لتنظيم سوق العقار، بإخضاع وتمرير التعاملات العقارية لمدة 5 سنوات بشكل إلزامي عبر الوكالات العقارية، مما يسمح بإضفاء الاحترافية في السوق وتطهيرها من الوسطاء غير القانونيين. أوضح عويدات خلال الأيام التحسيسية حول قطاع العقار في طبعتها الثالثة التي نظمتها الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين بالتنسيق مع البوابة الإلكترونية للإعلانات العقارية  لكرية.كوم  أنها اقترحت على وزارة السكن والعمران والمدينة مراجعة المرسوم 09-18 المنظم لنشاط الوكيل العقاري، من خلال اعتماد آلية المرور الإلزامي عبر الوكالات العقارية لإجراء التعاملات العقارية بما فيها التعاملات بين الخواص وذلك لمدة 5 سنوات. حسب المسؤول ذاته، فإن هذا الإجراء سيسمح بالقضاء على التعاملات الموازية غير الرسمية والتحكم بشكل فعال في المعطيات الإحصائية لمراقبة ومتابعة تطور سوق العقار وضبطه وتنظيمه بشكل ناجع، وحسب عويدات فإن القاعدة الخاضعة للضرائب في سوق العقار خلال سنة 2015 قدرت بـ 200 مليار ديناري وهو رقم  بعيد جدا عن الواقع  بالنظر إلى استفحال ظاهرة الوسطاء غير القانونيين الذين يتكتمون على التصريح بالمبالغ الحقيقية للتعاملات العقارية التي يجرونها.

وتابع عويدات يقول إنه بناء على هذا الإجراء المقترح والموجود حاليا قيد التفكير سيكون الوكيل العقاري  مسؤولا قانونا ، بالمقابل فهو مطالب بضمان تعاملات عقارية  آمنة ، عن طريق المراقبة الصارمة لوثائق التعاملات العقارية وشروط التسجيل، كما طالبت الفدرالية مراجعة سلم أتعاب الوكلاء العقاريين، حيث تقدر حاليا في المعاملة الواحدة ما بين 1 % و3 % تبعا لمبلغ المعاملة، بينما تصل النسبة في دول الجوار، على غرار المغرب وتونس إلى 5 % وما بين 4 و7 % في أوروبا وحرة تماما في فرنسا.

وحسب عويدات فإن هذا السلم يجب أن يتضمن أيضا تكاليف التقدير والتنقل وفتح الملفات، كما دعت الفدرالية أيضا إلى إعادة الاعتبار إلى العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون، من خلال تنظيم عقد موقع بين الطرفين، وطالبت الوكالة أيضا في إطار هذا الاقتراح بإدراج تسهيلات إدارية، خصوصا المحافظات العقارية لتسهيل التعاملات للوكيل العقاري.

ز. ز

 

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