تحت إشراف خبراء من المنظمة الدولية

الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية

انطلقت الورشة التكوينية في مجال تحليل المعلومات الجنائية، أمس، بمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، والتي ستدوم إلى غاية الخامس من الشهر الجاري جاءت من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني المختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركة وفد من الجمهورية التونسية والمملكة المغربية، بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

يشرف على تنشيط هذه الدورة التدريبية خبراء دوليون من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، حيث ستستفيد الإطارات المشاركة من محاور البرنامج الثرية والمهمة، فضلا عن التجارب والخبرات النظرية والميدانية للخبراء التي ستشكل دعما تحليليا نوعيا على الصعيدين العملياتي والاستراتيجي، حيث تدخل هذه الدورة التكوينية المتخصصة ضمن برنامج ENACTE الذي تم إطلاقه من طرف معهد الدراسات الأمنية لمنظمة الأنتربول، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتطوير المعارف العملياتية لأفراد الشرطة المختصة لدول أعضاء هذه المنظمة.

أعلن بالمناسبة مدير الشرطة القضائية بالنيابة مراقب الشرطة زكري محمد، عن افتتاح هذه الدورة التكوينية باسم رئيس آلية التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، حيث أبرز من خلال الكلمة الافتتاحية أهمية مثل هذه الدورات التكوينية في ترقية الخبرات الأمنية لأجهزة إنفاذ القانون في القارة الإفريقية، من أجل مواكبة التطورات الحديثة وتحقيق الاستباقية في محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير التحقيقات وتبادل المعلومات بين دول أعضاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، قبل أن يؤكد على الأهمية التي يوليها هامل فيما يخص تأهيل المورد البشري للأمن الوطني المتخصص في هذا المجال من خلال السياسة التكوينية المعتمدة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في هذا المجال.

من جهتها تطرقت نتالي ريشار بوبر خبيرة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، إلى أهمية مثل هذه البرامج التكوينية لتطوير وتدعيم القدرات العملياتية لأجهزة إنفاذ القانون، مشيدة في السياق ذاته بالدور الأساسي للشرطة الجزائرية في مجال ترقية التعاون الدولي.