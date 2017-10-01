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بسبب التأخر في إنجاز المشاريع السكنية وجمود عدة ملفات

تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران

  01 أكتوبر 2017 - 19:15   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران

علمت  المحور اليومي  أن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أنهى مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران  أوبي جي اي  صابر محمد، بعد التقرير الأسود الذي رفعته السلطات الولائية عن طريق تسييره للعديد من المشاريع السكنية التي عرفت العديد منها تأخرا كبيرا.

 

عجّل التقرير المرفوع إلى القائم الأول على وزارة السكن برحيل صابر محمد، الذي شغل رئاسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بعاصمة الغرب لأزيد من أربع سنوات متتالية، واتسمت فترة تسييره بكثرة الاحتجاجات أثناء عمليات التوزيع الكبرى للسكن، لا سيما في عهد الوالي السابق عبد الغاني زعلان، حيث وجه العشرات من سكان الحيين الشعبين مديوني والحمري أصابع الاتهام إلى عدد من إطارات الديوان وبعض المنتخبين ومسؤولي القطاعات الحضرية بالتواطئ لتمكين غرباء عن الولاية من الاستفادة من حصة1250  مسكن التي خصصت لحيي الحمري ومديوني سنة ألفين وخمسة عشر، والذين تم ترحيلهم نحو القطاع الحضري المنزه  كناستال  مرورا بوجود خروقات وتأخر كبير في معدلات الأشغال الخاصة بالسكن العمومي الترقوي والاجتماعي بكل من القطب العمراني اللواء جمعي علي ببلقايد ببلدية بئر الجير، وكذلك توزيع سكنات اجتماعية غير مكتملة بكل من القطب العمراني السكني الجديد ببلديتي وادي تليلات جنوبي الولاية و بلدية قديل شرق وهران، مرورا بالمعاناة التي كابدتها آلاف العائلات المرحلة لهذه الأقطاب العمرانية، لافتقادها للضروريات في مقدمتها المدارس الابتدائية، الأمر الذي حول أقسام الابتدائيات الواقعة بهذه المناطق سالفة الذكر يفوق فيها عدد التلاميذ، سيما بالطور الابتدائي إلى ستين تلميذا في القسم الواحد، ناهيك عن التأخر الكبير في تسوية عدة ملفات في مقدمتها إنهاء مشروع ترميم أزيد من ستين عمارة بوسط المدينة التي سارت على مدار السنتين الماضيتين بخطى السلحفاة، إضافة إلى عجز الديوان عن استرجاع ديونه المستحقة لدى المستفيدين من السكنات الاجتماعية والمحلات التجارية التابعة له التي فاقت خمسة وسبعين مليار سنتيم.

أحمد بن عطية

 

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