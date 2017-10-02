كشف مخبئ للإرهاب بسكيكدة وتوقيف 67 "حراق"

أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من كشف وتدمير مخبأ وقنبلة تقليدية الصنع وكمية كبيرة من الأدوية والمواد الصيدلانية وأغراض أخرى، بولاية سكيكدة أمس الاحد.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تندوف والوادي وبسكرة وعين قزام، ثلاثة مهربين وحجزوا شاحنة و04 مركبات رباعية الدفع و1500 لتر من الوقود و77,2 قنطارا من مادة التبغ و2,76 طن من المواد الغذائية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني و07 أسلحة نارية تقليدية الصنع بباتنة وخنشلة/ن.ع.5.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من تنس ووهران وعنابة والقالة، 67 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 12 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالوادي والأغواط وورقلة.