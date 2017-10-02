قصد ضبط القوائم النهائية

انطلاق عملية المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن انطلاق عملية المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية أمس، والتي ستدوم إلى غاية 31 أكتوبر الجاري تحسبا للمحليات القادمة المقررة اجراؤها في 23 نوفمبر المقبل، حيث دعت الوزارة المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين الثامنة عشر عاما لطلب تسجيل أنفسهم.

أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجامعات المحلية، صلاح الدين دحمون، أن انطلاق عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، تتزامن مع ضبط قوائم المترشحين وهذا الإجراء لن يؤثر على العملية حيث سيتم إدراج كل المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى غاية موعد الاقتراع في قوائم الإمضاءات الانتخابية، مؤكدة أن عملية مراجعة القوائم السنوية انطلقت أمس، وتدوم إلى غاية 31 أكتوبر الجاري. للإشارة فقد وجهت وزارة الداخلية والجمعات المحلية، في وقت سابق الدعوة إلى المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، خاصة البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الـ 31 أكتوبر 2017، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم ، أما بالنسبة للفئة الذين غيروا مقر إقامتهم، فدعتهم إلى التقرب من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات والمتمثلة في الشطب والتسجيل. وكشفت الوزارة في ذات السياق، عن إرفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة، موضحة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، عدا يوم الجمعة الذي حدد كيوم راحة، قصد السماح للمواطنين بتسجيل أنفسهم للمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في أواخر شهر نوفمبر.