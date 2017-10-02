رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان يؤكد:

مخطط مكافحة السرطان سمح بإحراز تقدم في جراحة وعلاج الأورام

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان البروفيسور كمال بوزيد أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان الممتد من 2015 إلى غاية 2019 قد سمح بتحقيق تقدم كبير في مجال جراحة الأورام والعلاج الإشعاعي، وأرجع مشكلة تأخر وصول الأدوية إلى الترخيص المؤقت.

نوّه رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان بالمجهودات المبذولة في استخدام أحدث التقنيات في مجال الجراحة على مستوى مركز بيار وماري كوري، وهي التكنولوجيا التي سيتم توسيعها إلى باقي المراكز خاصة مركز باتنة، الذي يعرف توافدا كبيرا عليه من قبل المواطنين من مختلف الجهات الشرقية للوطن. وأقر كمال بوزيد بالنقائص العديدة المسجلة في المراكز العمومية للعلاج الإشعاعي رغم المجهودات المبذولة، ويتعلق الأمر بمشاكل تعطل أجهزة العلاج على غرار أجهزة السكانير ، مؤكدا أهمية التوقيع على اتفاقيات مع متعاملين في مجال الصيانة، كما تأسف في ذات السياق عن التأخر المسجل في مجال الابتكار العلاجي، كما هو موجود في الدول الأخرى التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال. وأرجع رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان مشكلة تأخر وصول الأدوية المتعلقة بهذا الدواء إلى قرابة 18 شهرا إلى التسجيل أو الترخيص المؤقت، متسائلا عن سبب اللجوء إلى هذا الإجراء ما دامت الأدوية مرخصة في عدة دول أوروبية إضافة إلى أنها مستخدمة في أمريكا. وكشف ذات المتحدث عن وجود 15 مركزا للعلاج الإشعاعي عبر الوطن، تستغل من بينها 5 مراكز تابعة للخواص، مما يسمح بتقليص آجال انتظار المرضى لمواعيد العلاج. وللإشارة، يعاني مرضى السرطان من صعوبات كبيرة سواء في مواعيد إجراء التحاليل الطبية التي تستغرق وقتا طويلا أو الحصول على الدواء، حيث يضطر كثيرون للتوجه نحو ولايات أخرى لتلقي العلاج نظرا لانعدام المستشفيات المختصة للعلاج، مما دفع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات سابقا إلى الإعلان عن إنشاء مستشفيات ببعض ولايات الوطن لتقليص أعباء التنقل عن المرضى.