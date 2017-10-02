شريط الاخبار
احتياطي الصرف يفقد 20.8 مليار دولار مع نهاية 2020 وزارة الصناعة ترفع نسبة الإدماج في دفتر الشروط الجديد واقتراب الإفراج عنه هل تستخرج توتال الفرنسية الغاز الصخري من صحراء الجزائر؟ تزويد سكنات عدل ، أل.بي.بي وبالتساهمي بالأنترنت عالية التدفق أفراد التعبئة والحرس البلدي من 12 ولاية غربية يحتجون بوهران كنابست يعقد مجالس ولائية يومي 11 و14 أكتوبر ويهدد بالإضراب نقابة ممارسي الصحة تدعو إلى تغيير السياسة المنتهجة حنون ترافع لمزيد من الحريات للمحافظة على السلم والاستقرار القاعدة (51 - 49) بالمائة معرقلة وتعديلها حتمية لتقوية الاستثمار مخطط مكافحة السرطان سمح بإحراز تقدم في جراحة وعلاج الأورام تكييف قانون المحروقات مع الأوضاع الراهنة ضرورة حتمية إيداليا تؤكد تمسك الدولة بحماية الفئات الهشة والتكفل بها عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل الثورة المزعومة لزطشي تثير سخرية الجزائريين! أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين وتعديل قانون المحروقات استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017 الوضع الإقليمي للجزائر خطير تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية إخراج ربع مليون قنطار من بطاطا غرف التبريد الأسبوع المقبل لكسر الأسعار التلفزيون الجزائري خرق روح المصالحة الوطنية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. مخطط مكافحة السرطان سمح بإحراز تقدم في جراحة وعلاج الأورام

رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان يؤكد:

مخطط مكافحة السرطان سمح بإحراز تقدم في جراحة وعلاج الأورام

  02 أكتوبر 2017 - 19:33   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
مخطط مكافحة السرطان سمح بإحراز تقدم في جراحة وعلاج الأورام

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان البروفيسور كمال بوزيد أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان الممتد من 2015 إلى غاية 2019 قد سمح بتحقيق تقدم كبير في مجال جراحة الأورام والعلاج الإشعاعي، وأرجع مشكلة تأخر وصول الأدوية إلى الترخيص المؤقت.

 

نوّه رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان بالمجهودات المبذولة في استخدام أحدث التقنيات في مجال الجراحة على مستوى مركز بيار وماري كوري، وهي التكنولوجيا التي سيتم توسيعها إلى باقي المراكز خاصة مركز باتنة، الذي يعرف توافدا كبيرا عليه من قبل المواطنين من مختلف الجهات الشرقية للوطن. وأقر كمال بوزيد بالنقائص العديدة المسجلة في المراكز العمومية للعلاج الإشعاعي رغم المجهودات المبذولة، ويتعلق الأمر بمشاكل تعطل أجهزة العلاج على غرار أجهزة  السكانير ، مؤكدا أهمية التوقيع على اتفاقيات مع متعاملين في مجال الصيانة، كما تأسف في ذات السياق عن التأخر المسجل في مجال الابتكار العلاجي، كما هو موجود في الدول الأخرى التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال. وأرجع رئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان مشكلة تأخر وصول الأدوية المتعلقة بهذا الدواء إلى قرابة 18 شهرا إلى التسجيل أو الترخيص المؤقت، متسائلا عن سبب اللجوء إلى هذا الإجراء ما دامت الأدوية مرخصة في عدة دول أوروبية إضافة إلى أنها مستخدمة في أمريكا. وكشف ذات المتحدث عن وجود 15 مركزا للعلاج الإشعاعي عبر الوطن، تستغل من بينها 5 مراكز تابعة للخواص، مما يسمح بتقليص آجال انتظار المرضى لمواعيد العلاج. وللإشارة، يعاني مرضى السرطان من صعوبات كبيرة سواء في مواعيد إجراء التحاليل الطبية التي تستغرق وقتا طويلا أو الحصول على الدواء، حيث يضطر كثيرون للتوجه نحو ولايات أخرى لتلقي العلاج نظرا لانعدام المستشفيات المختصة للعلاج، مما دفع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات سابقا إلى الإعلان عن إنشاء مستشفيات ببعض ولايات الوطن لتقليص أعباء التنقل عن المرضى.

نادية حدار

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات