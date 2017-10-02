أكدت أنه لا يوجد بلد في منأى عن الإرهاب

حنون ترافع لمزيد من الحريات للمحافظة على السلم والاستقرار

أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنه لا يوجد بلد في العالم في منأى عن الإرهاب، ومن الضروري المحافظة على السلم والاستقرار الذي تحقق بفضل المصالحة الوطنية، عن طريق فتح المجال للحريات ورفع الكبت السياسي، كما وصفت قانون الانتخابات بالمجحف في حق الأحزاب.

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن مخطط عمل الحكومة سيرجع البلاد إلى نقطة البداية نظرا لالتهاب الأسعار حيث أن المواطن البسيط يجد صعوبة في اقتناء أبسط الحاجات، مشيرة أن التحويلات الاجتماعية ليست فقط في المواد الغذائية، وانما يجب أن يكون في المستشفيات التي تعيش حالة من الغليان وكذلك الجامعات التي تعاني من عدة مشاكل. ووصفت زعيمة حزب العمال قانون الانتخابات الجديد بالمجحف في حق التشكيلات السياسية ويعرضها للتهميش على خلاف القانون السابق، حيث يجب أن يكون اعتدال في مثل هذه النصوص لكون الانتخابات المحلية تختلف كثيرا عن التشريعيات. وذكرت لويزة حنون، أنه لا يوجد بلد في العالم يتحكم في استمرار الأمن على أرضه أو يتأكد من ان الإرهاب يستثنيه ولن يشهد عمليات تفجيرية، والمحافظة على السلم والمصالحة الوطنية الذي تحقق يكون عن طريق فتح المجال للحريات برفع الحضر عن المسيرات خاصة في العاصمة وكذا وضع حد للكبت السياسي، وأضافت أنه في كل اللقاءات الدولية حول مكافحة الإرهاب يجمع الخبراء على أن العجز الديمقراطي والفقر يغذي الإرهاب ويولد بؤر توتر جديدة. أما عن سر اهتمام حزب العمال بضم النساء في القوائم الانتخابية، خاصة وأن الـ بي تي مقبل على الدخول في المحليات، فأرجعت ذلك إلى أن حزبها يسعى للمساواة بين الرجال والنساء بعيدا عن أي تمييز من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية بين الطرفين وأن النضال السياسي يسمح للمرأة بتفجير كل طاقتها. وأشارت أن البرلمان يضم 30 بالمائة من رجال الأعمال مما يسمح بتشكيل لوبيات مالية، عكس ما كان سابقا حيث امتازت هذه الهيئة بالتعددية والنقاش الحاد على مواضيع تتعلق بالصلح العام للبلاد، أما حاليا فطغت المصالح الشخصية على المصلحة لعامة.