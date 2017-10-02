قال إن القطاعين العام والخاص يسيران بقاطرة واحدة

نقابة ممارسي الصحة تدعو إلى تغيير السياسة المنتهجة

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أن بقاء قطاع الصحة على حاله دون أن تراجع الدولة سياستها وتحكم قبضتها على تسييره سيجعل الهيكل الصحي يباع بالدينار الرمزي.

أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لـ المحور اليومي أن إدراج الخبراء الأجانب لمعرفة المنحى الذي أخذته الدول الأخرى لتطوير قطاعها أصبح ضرورة حتمية خلال الفترة الراهنة، باعتبار أن المنظومة الصحية عندها شروط لبنائها، وذكر بالمناسبة أنه يجب عدم مقارنة منظومتنا الصحية بالدول الأخرى. وأشار إلياس مرابط إلى أن الجزائر تمتلك مؤهلات على مستوى الطاقم البشري، ويظهر ذلك من خلال الكفاءات التي تعمل في أكبر مستشفيات الدول الأجنبية، حيث أثبتت وجودها بجدارة، أما فيما يتعلق برغبة أطراف في خوصصة القطاع قصد تطويره، فأكد المتحدث أن على الدولة مراجعة السياسة التي تنتهجها في القطاع وأن تحكم قبضتها، وإلا يباع الهيكل الصحي بالدينار الرمزي لأصحاب المال، وأضاف أن الاستثمار تم في كل المجالات سواء في الصناعة أو الفلاحة إلى غير ذلك من المجالات إلا قطاع الصحة الذي فيه أموال كثيرة، داعيا إلى الاستثمار فيه شرط أن يتم ذلك بعقلانية، واعتبر أن القطاع الخاص مكمل للعام لأنهما يسيران بقاطرة واحدة.