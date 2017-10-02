طالب بتعجيل تنصيب المجلس الأعلى والمرصد الوطني للتربية

كنابست يعقد مجالس ولائية يومي 11 و14 أكتوبر ويهدد بالإضراب

هدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست بالدخول في حركات احتجاجية عقب انعقاد جمعيات عامة يوم 11 أكتوبر ومجالس ولائية في الـ 14 من نفس الشهر، تتمحور أساسا حول تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية، معلنا عن عقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة قبل نهاية السنة الجارية.

أكد المجلس الوطني رفضه لكل شكل من أشكال التضييق والتحرش ومتابعة ممثليه النقابيين وإحالتهم على المحاكم، معتبرا ذلك ضربا صارخا ومساسا مفضوحا بالنصوص القانونية والحقوق المكفولة دستورا وقانونا، كما يحذر من أيّة محاولة للمساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة المفتكّة بنضالات وتضحيات جسيمة، على غرار ملفي القانون الخاص والخدمات الاجتماعية، ويطالب فى الوقت نفسه بالتقيّد بما ورد فى محضر 19 مارس 2015 والتعجيل في تجسيد الاتفاق المتعلق بتنصيب اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابة، معبّرا عن استيائه من ظروف الدخول المدرسي الأخير الذي وصفه بالكارثي في جميع جوانبه والذي لا يتطابق مع التصريحات والتطمينات الإعلامية التي صاحبته من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية، كما طالب بالتعجيل في تنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية. من جهة أخرى، أجمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة على ضرورة دعوة الأساتذة لعقد جمعيات عامة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 ومجالس ولائية بتاريخ 14 أكتوبر 2017، تتمحور أساسا حول تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التى تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وتضمن حماية ممثلي النقابة، على غرار عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة الذي أوقف وتعرض لمتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي، علما أن مجلسا وطنيا طارئا سيتم عقده لاحقا للبتّ فى الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، كما يعلن المجلس رسميا عن عقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة قبل نهاية السنة الجارية 2017، ويجدد تمسكه بمطالبه الأساسية ويقرّ بالتزامه بقرارات التكتل.