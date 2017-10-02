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رفعوا عددا من المطالب المهنية والاجتماعية لوزارة الداخلية

أفراد التعبئة والحرس البلدي من 12 ولاية غربية يحتجون بوهران

  02 أكتوبر 2017 - 19:36   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
أفراد التعبئة والحرس البلدي من 12 ولاية غربية يحتجون بوهران

جدد عشرات من أعوان التعبئة والحرس البلدي بوهران احتجاجهم بحي سيدي الحسني أمس، وطالب المحتجون الذين توافدوا من عدة ولايات غربية بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتقديم الدعم الكافي لهم، خاصة أن عددا معتبرا منهم أصيب أثناء فترة العشرية السوداء ومنهم من تعرضوا لعاهات مستديمة منعتهم حاليا من أداء أي عمل آخر.

 

 

تجمع عشرات من أفراد التعبئة المحتجين قرب الساحة الرئيسية لسيدي الحسني، وأبرز ممثل الجهة الغربية التي تضم 12 ولاية، عضو المجلس الوطني عثماني قادة في تصريح لـبالمحور اليومي ، أنهم يعيشون ظروفا غير إنسانية وأن الهدف من هذه الوقفات إيصال أصواتهم إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتذكير بمطالبهم البسيطة والمشروعة. المتمثلة في مجملها في تفعيل كل النصوص والتنظيمات المحددة لشروط الاستفادة، خاصة المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية المؤرخ في 20 فيفري 2013، إضافة إلى المطالبة بمنحة شهرية نظير المدة المحددة في قانون العمل والمحسوبة على 8 ساعات في اليوم، في إشارة منهم إلى أنهم كانوا يعملون 24 ساعة على 24 ساعة خلال فترة الاستبقاء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن القانون المؤرخ في 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، ناهيك عن المطالبة بمنح راتب الصرف من الخدمة بنسبة 30 بالمائة، علاوة على الاستفادة من المعاش بأثر رجعي بداية من تاريخ الشطب من صفوف الخدمة بالجيش الوطني الشعبي، كما طالب المحتجون بالتشغيل والتعجيل بتسوية جميع مخلفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة لهذه الفئة سنة 1992، مع ضمان الاستفادة كذلك من التأمين الشامل لكل الجنود وذويهم بنسبة 100 بالمائة.

أحمد بن عطية

 
 

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