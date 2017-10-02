اتصالات الجزائر تتجه نحو القضاء على الكوابل النحاسية واستبدالها بالألياف البصرية

تزويد سكنات عدل ، أل.بي.بي وبالتساهمي بالأنترنت عالية التدفق

باشرت مؤسسة اتصالات الجزائر، عمليات تجريب الانترنيت عالية التدفق httx ، بالأحياء النموذجية، حيث من المنتظر أن يتم تزويد كل الأحياء السكنية الجديدة بمختلف الصيغ عدل و أل.بي.بي والسكن التساهمي، بهذه التقنية التي تضمن تدفقا عاليا، لترتفع من حجم تدفق 20 ميغا إلى 100 ميغا.

كانت إقامة النخيل بعاصمة الباهية وهران، الحي النموذجي، الذي جربت فيه مؤسسة اتصالات الجزائر، أمس، الأنترنيت عالية التدفق httx ، بحضور إطارات المؤسسة العمومية وكذا ممثلين من الشريك الصيني هواوي ، حيث تعرف الصحفيون على الطريقة التقنية التي يتم بها ربط مساكن المشتركين بهذه التقنية، التي من المنتظر أن تقضي تماما على مشكل بطء الشبكة، ومن المنتظر أن يستفيد من هذه التقنية الجديدة حوالي 16 ألف مشترك في ولاية وهران لوحدها، بعدما أُنهيت العملية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، التي تم توزيع السكنات بها مؤخرا من قبل السلطات العمومية في انتظار شغلها. وسيتغير ترقيم الهاتف الثابت من تسعة أرقام إلى عشرة حتى يسمح بتوسيع عدد المشتركين.

وقدم المكلف بمشروع الربط بالألياف البصرية عالية التدفق HTTX ، أمين عدوي، شروحات مفصلة حول مراحل تركيب وتوصيل التقنية من مركز التحويل إلى غاية بيت المستخدم، حيث تعول المؤسسة العمومية للتزويد بخدمة الانترنيت على هذه التقنية للقضاء نهائيا على الكوابل النحاسية، التي كانت تكبد المؤسسة ميزانية كبير مقابل استبدالها بالألياف البصرية، كما ستسمح التقنية بمضاعفة عدد المشتركين في المحول الواحد لينتقل الرقم من 2000 مشترك إلى 16 ألف مشترك. واستعرض المكلف بالمشروع، محاضرة عن بعد لإبراز قدرة التدفق العالية للتقنية، انطلاقا من منزل أحد الزبائن، وقد عرفت العملية نجاحا باهرا وأظهرت مدى جودة الخدمات لا سيما ما يتعلق بسرعة التحميل ولم يسجل أي تأخر أو اضطراب في الوقت بين المتحدث والمتلقي. وتعول المؤسسة العمومية للاتصالات، على تعميم هذه الخدمة عبر كل التجمعات السكنية، من خلال الشروع مبدئيا في السكنات والبرامج السكنية الجديدة التي توزعها السلطات العمومية على المواطنين، على غرار سكنات عدل ، السكن الاجتماعي ، الترقوي والتساهمي. كما تطمح اتصالات الجزائر إلى التغطية الكاملة للتراب الوطني بهذه التقنية العالية الجودة، للقضاء نهائيا على مشكل الانقطاعات الذي بات يشوه سمعة المؤسسة العمومية التي تبقى تحتكر مجال تزويد سكنات المواطنين بشبكة الانترنيت من كثرة الشكاوى، مقابل معاناة كبيرة للزبائن.

K4 مشروع يجمع مؤسسات مصغرة بـ ألجيري تلكوم وبهواوي

كما استعرض إطارات المؤسسة، مشروع K4 الجديد، الذي يتمثل في تقنية الفيديو عالي الجودة أش.دي ، وهومشروع شراكة بين اتصالات الجزائر والفيديرالية الوطنية للمقاولين الشباب التي تضم مؤسسات مصغرة أصحابهاشباب، والشريك الصيني هواوي .

وقال مدير المشروع لمين عدوي، على مستوى اتصالات الجزائر إن المؤسسة العمومية ثابتة في سياستها لدعم مشاريع الشباب المبدع من ذوي الشهادات العليا الذي قرّروا خوض غمار الاقتصاد من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة فيإطار صيغة أونساج و كناك ، وقال المسؤول ذاته، إنّ مؤسسة اتصالات الجزائر استثمرت ما يزيد عن 1.3 ملياردينار بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج خلال السنة المنقضية، كما كوّنت أزيد من 2400موظّف من فئة الشباب ووطّنت أزيد من 670 مؤسسة في سنة 2016.

مركز نقل الإشارات السرية التامة في تبادل المعلومات الأمنية

كما تنقل الصحفيون إلى مركز تضخيم الذبذبات الذي أصبح يسمى مركز نقل الاشارات ، ويتكفل بتغطية كل الولايات الغربية وكذا الجنوب الغربي للوطن، بخدمة الانترنيت، كما يوفر المركز التقاط الاشارات الخاصة بمختلف الأجهزة الأمنية على غرار وزارة الدفاع الوطني، الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا أعوان الأمن لدى البنوك والمستشفيات وكذا المؤسسات العمومية الكبرى. وأكدت مديرة المركز زاوية شتير، حرص مصالحها على السرية التامة في توزيع الاشارات وكذا المعلومات التي يتم تبادلها بين مختلف الأسلاك الأمنية، موضحة أن المركز يعد الثاني على المستوى الوطني ويتزود بمختلف التكنولوجيات والمعدات من شركات عالمية رائدة في مجال التقنيات وتكنولوجيات الاتصال على غرار شركة سيمانس ، ساجام ، ZTE و هواوي .

ثم عرج الوفد على مركز غوغل الجزائر ، الذي يعد فرعا من فروع الشركة الأم لمحرك البحث على الشبكة العنكبوتية، وتضم الجزائر عددا معتبرا من فروعه، واستمع الصحفيون إلى شروحات قدمها مدير المركز، نبيل بلمختار، الذي قال إنه مركز مصغر يبلغ حجم استيعابه 600 تيرا