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السلطات المصرية تسمح لقافلة المساعدات الجزائرية بدخول غزة

  03 أكتوبر 2017 - 10:14   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
السلطات المصرية تسمح لقافلة المساعدات الجزائرية بدخول غزة

قالت جمعية العلماء المسلمين، اليوم الإثنين، إن السلطات المصرية أعطت موافقتها موافقتها النهائية لعبور الجزء الأكبر من حاويات قافلة الجزائر غزة الى قطاع غزة، بعد منعها منذ منتصف شهر أوت الماضي.

وقالت الجمعية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “تكللت مساعي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع الجانب المصري ومع السلطات الجزائرية بالترخيص للقافلة الجزائرية بالمرور إلى غزة وذلك تزامنا مع دخول حكومة الوفاق الفلسطيني اليوم إلى قطاع غزة لإنجاز المصالحة بعد حل حركة حماس لجنتها الإدارية بالقطاع، فكانت الفرحة فرحتين”.

وبحسب الجمعية فإن القافلة ستدخل الى القطاع “اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير، وقد توجه وفد من الجمعية إلى مصر اليوم جوا لمرافقتها إلى غزة”.

وللإشارة فإن السلطات المصرية وافقت على دخول الجزء الأكبر من القافلة إلى القطاع المحاصر أما بقية المعدات ستوجهها جمعية العلماء إلى المسلمين الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش، مؤكدا أن “الجهود مستمرة لفتح المستشفى الميداني هناك على الحدود بين بورما وبنغلاديش”.

وبشأن المساعدات الجزائرية لمسلمي ميانمار، أشار القيادي في الجمعية الدكتور عمار طالبي الى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، طلبت من شركة خاصة التكفل بنقل باقي المساعدات التي لم يسمح لها عبور معبر رفح الى بنغلاديش، أين ستتوجه الى لاجئي بورما ببنغلاديش، بالاضافة الى شراء بعض المستلزمات الاخرى التي ستتكفل الجمعية نقلها الى هناك.

 

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