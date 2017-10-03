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رخصة السياقة الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري

  03 أكتوبر 2017 - 10:51   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
رخصة السياقة الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري

أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر  الطرقات أحمد نايت الحسين، أن توزيع رخصة  السياقة الالكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017، فيما سيدخل العمل بنظام  رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018.

وقال نايت الحسين بمنتدى المجاهد، اليوم الاثني، نقلت تفاصيله الاذاعة الوطنية، أن “عملية توزيع رخصة السياقة  الالكترونية البيومترية على المواطنين ستنطلق قبل نهاية 2017 وفي انتظار  تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على الرخص القديمة والبطاقية  الوطنية لرخص السياقة التي هي في طور الإنجاز على مستوى وزارة الداخلية  والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.

وأضاف المسؤول ذاته ، أن “العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التطبيق  خلال السداسي الأول من سنة 2018″، مؤكدا أن هذه العملية ستتطلب وقتا قد يصل  إلى 5 سنوات، قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة.

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