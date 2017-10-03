570 ألف مليار دينار لتمويل الاقتصاد الوطني خلال 5سنوات بدون أرباح

كشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أن القيمة المالية التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية لتمويل الاقتصاد الوطني على مدار 5سنوات تقدر ب570الف ملياردينار

وأضاف طورش أن بنك الجزائرو في إطار التمويل غير التقليدي سيمول الخزينة العمومية بدون فوائد و أرباح قائلا " الرابح الأول والأخير سيكون الاقتصاد الوطني"وأسهب ضيف الأولى في الحديث عن مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الشعب الخميس القادم ، حيث أوضح في هذا الخصوص أن هذا القانون ثري ويمثل البديل في الوقت الراهن عن الاستدانة الخارجية ويجنبنا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية ورافع المتدخل لصالح هذا المشروع بعد الاستماع -كما قال- للشركاء ومناقشته على مستوى لجنة المالية واستشارة الخبراء الاقتصاديين الذين أجمعوا على أن الاقتصاد الوطني سوف لن يتأثر بشكل سلبي في المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن الاموال المقترضة ستوجه للاستثمار لا للاستهلاك واقترح المتدخل في هذا الشأن إثراء مشروع القانون باجراءات مستحدثة لتحسين الخدمات البنكية من أجل إعادة بعث دينامكية مصرفية جديدة ولدى تطرقه لقانون المالية 2018 أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون سيحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وأنه لا يتضمن زيادات كبيرة ترهق كاهل المواطن عدا بعض الزيادات الطفيفة في البنزين وأشار المتحدث من جانب آخر إلى أن قانون المالية سيكون واحدا من جملة القوانين المبرمجة للنقاش في الغرفة السفلى للبرلمان والتي تتضمن أجندة دورتها العادية دراسة ومناقشة أزيد من 20 مشروع قانون