استلام 5.700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ مع نهاية العام الجاري

يرتقب استلام 5.700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ مع نهاية العام الجاري بولاية وهران حسبما أفاد بذلك يوم الثلاثاء والي الولاية.

وتتوزع هذه الحصة السكنية على 3.500 وحدة سكنية عمومية ايجارية و1.500 وحدة في صيغة "عدل" وأزيد من 700 مسكن في صيغة الترقوي المدعم يشير مولود شريفي في كلمته خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي.

وكشف نفس المسؤول عن استفادة الولاية خلال الزيارة الاخيرة للوزير الاول أحمد أويحيى من مشروع انجاز محطة لمعالجة المياة المستعملة.

وفي ذات السياق أبرز السيد شريفي أن نسبة المياه المعالجة بولاية وهران تقدر بحوالي 40 بالمائة من مجموع 260 ألف متر مكعب من المياه المسترجعة.

من جهة أخرى تم هدم مؤخرا 76 بناية جديدة وتوسعات غير شرعية وذلك في اطار حماية الأراضي الفلاحية من كل أشكال التعدي باشراك عديد المصالح كالبلديات والتعمير والفلاحة كما أشير اليه.

وشدد والي الولاية على ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تراجعت ببعض البلديات.