طلب من الأحزاب معلومات حولهم في عدة ولايات

الدرك يحقق في السير الذاتية لعدد من المترشحين للمحليات

تفاجأت العشرات من الأحزاب والقوائم الحرة المترشحة للمحليات المقبلة من تقدم مصالح الدرك الوطني لدى مكاتبها الولائية لطلب نسخة من القوائم ومعلومات حول المترشحين في اجراء غير مسبوق متحججة بـ ضيق الوقت لإجراء تحقيقات شاملة حول كامل المترشحين رغم أن وثيقة السوابق العدلية مودعة مع ملف الترشح وهذا قبل الإعلان عن نتائج التحقيقات الجمعة المقبل.

لجأت مصالح الأمن إلى طرق تقليدية للبحث عن السير الذاتية للمترشحين للتشريعيات المقبلة والبحث عن سوابقهم العدلية، حيث استغرب مدراء المكاتب الولائية للعديد من الأحزاب من اتصالات القيادات الولائية للدرك الوطني تطالبهم بتقديم معلومات حول المترشحين، على غرار وظائفهم وحالاتهم العائلية ومشوارهم السياسي إضافة للعناوين الكاملة لمساكنهم في إجراء يطرح العديد من التساؤلات قبل أيام قليلة عن فصل مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة في المترشحين المقبولين لدخول سباق الوصول إلى مقرات البلديات والمجالس الولائية، حيث تنظر ذات المصالح في رفض القوائم أو الأشخاص المنتسبين إليها من خلال دراسة مدى مطابقتها لقانون الانتخابات ليتم الفصل النهائي في القوائم ابتداء من 6 أكتوبر الجاري حيث تم إيداع 9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص تشكيلات سياسية و717 قائمة للتحالفات، و151 قائمة حرة، وينتظر أن تقطع مقصلة التحقيقات الأمنية أحلام العديد من المترشحين للوصول إلى كرسي رئاسة المجالس البلدية والولائية بسبب وجود قضايا ضدهم خاصة من الأميار الذين يريدون الفوز بولاية ثانية وتلاحقهم تهم فساد وتبديد للمال العام. للإشارة فقد بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، حسب ما أفاد به الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، وأوضح هذا الأخير خلال ندوة صحفية أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165 ألف مترشح منهم 51,5 بالمائة دون سن الـ 40 و4,5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و16 بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة .