بن حمو أكد اعتماد حزبه على فئة الشباب في المحليات

قوائم الكرامة في 176 بلدية بـ 23 ولاية و14 مجلسا ولائيا

أكد رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو في تصريح صحفي أن حزبه قد تمكن من ولوج 176 بلدية و14 مجلسا ولائيا بقوائم شابة تنافسية.

أشار بن حمو إلى أن حزبه رغم الصعوبات التي واجهها في جمع التوقيعات إلا أنه تمكن من الدخول كقوة سياسية كبرى في الوطن، من خلال اجتياح المناطق الجنوبية، أين استطاع الحزب تقديم 176 قائمة بلدية في 23 ولاية، ونجح في دخول بلديات يصعب على الأحزاب الكبرى دخولها، على غرار بلدية بريان بغرداية التي يطمح حزب الكرامة إلى التمكن من رئاستها. كما قدم الحزب 14 قائمة على مستوى المجلس الولائي، في محاولة منه ليكون قوة سياسية لها كلمتها خلال المحليات المقبلة. وأشار بن حمو إلى اعتماد حزبه على الطبقة المثقفة والشباب والعنصر النسوي، في سبيل إحداث قفزة سياسية عظمى، من خلال تسيير المجالس البلدية خاصة في الأقاليم الجنوبية التي يعرف الحزب طريقة التعامل معها، حيث سبق له أن سيطر على رئاسة المجلس الولائي لورقلة، كما تمكن من الظفر بنائب برلماني عن طريق محمد الداوي الذي عرف كيف يتغلغل بالحزب في كتبان الجنوب.