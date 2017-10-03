حسبما أفاد به والي وهران

استلام 5700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ نهاية 2017

يرتقب استلام 5700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ مع نهاية العام الجاري بولاية وهران حسبما أفاد به والي الولاية، كما استفادت الولاية خلال الزيارة الاخيرة للوزير الاول أحمد أويحيى من مشروع انجاز محطة لمعالجة المياة المستعملة.

تتوزع هذه الحصة السكنية على 3500 وحدة سكنية عمومية إيجارية و1500 وحدة في صيغة عدل و700 مسكن في صيغة الترقوي المدعم يشير مولود شريفي في كلمته خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، وكشف نفس المسؤول عن استفادة الولاية خلال الزيارة الاخيرة للوزير الاول أحمد أويحيى من مشروع انجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة، وفي ذات السياق أبرز السيد شريفي أن نسبة المياه المعالجة بولاية وهران تقدر بحوالي 40 بالمائة من مجموع 260 ألف متر مكعب من المياه المسترجعة.

من جهة أخرى تم هدم مؤخرا 76 بناية جديدة وتوسعات غير شرعية وذلك في اطار حماية الأراضي الفلاحية من كل أشكال التعدي باشراك عديد المصالح كالبلديات والتعمير والفلاحة كما أشير اليه، وشدد والي الولاية على ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تراجعت ببعض البلديات، وفي مجال البيئة فقد تمكنت فرقة الاسناد التابعة لمصالح الولاية التي تضم 152 عاملا مدعومة بتجهيزات وعتاد وأليات للتدخل على مستوى مجمع وهران من جمع منذ الشهرين الأخيرين 14.500كيس بلاستيكي من الحجم الكبير ورفع 1.500 طن من الاتربة والنفايات الصلبة و15 طن من الأغصان والاشجار وذلك خلال 32 عملية يضيف نفس المسؤول، كما تم أيضا إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، تنظيم 9 عمليات تطوعية كبرى سخرت لها 722 شاحنة و229 ألة أشغال عمومية مكنت من رفع 22.600 طن من الأتربة والنفايات الصلبة و15 طن من الأغصان والأشجار وجمع 4.475 كيس بلاستيكي من الحجم الكبير .وقد شارك في هذه العمليات التطوعية 2.261 عاملا و1.680 متطوعا، وتتواصل أشغال الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لوهران على مدار يومين بالتطرق لملفات الدخول المدرسي 2017/2018 والبيئة والميزانية الأولية لسنة 2018 وكذا تقديم حال حول القانون 08-15 المحدد لقواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمامها.