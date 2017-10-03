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اتفاقيات لتكوين شباب المؤسسات المصغرة في تقنية التدفق العالي للنت

اتصالات الجزائر تعوّل على ZTE وهواوي لتعميمها وطنيا

  03 أكتوبر 2017 - 19:04   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
اتصالات الجزائر تعوّل على ZTE وهواوي لتعميمها وطنيا

وقعت الشركة العمومية للاتصالات  ألجيري تيليكوم  اتفاقية شراكة مع الشركة الصينية الرائدة في تقنيات الاتصالات   ZTE ، تهدف إلى تزويد المؤسسة بالتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتقنية الانترنيت ذات التدفق العالي، كما وقعت الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب عقد شراكة مع الشركة الصينية هواوي من أجل تكوين إطارات الفيدرالية في تقنية FTTX.

 أكد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر عادل خمان، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية أن هذا العقد يندرج في إطار عصرنة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر، ويرمي إلى توصيل شبكة الألياف البصرية إلى غاية منزل المستخدم وتمكينه من الاستفادة من شبكة الإنترنت ذات التدفق الجد عالي. ولفت المسؤول ذاته إلى أن الشركة ما فتأت توسع تعاونها مع الشركاء الصينيين الذي يعني بالتالي توسيع مجال الشراكة الجزائرية-الصينية، مشيرا إلى إسهام الصينيين في تطوير الاقتصاد الجزائري وخلق مناصب شغل، لاسيما من خلال إشراك المؤسسات المصغرة وتمكينها من تجسيد مشاريع في مجال تقنيات الإعلام وتكنولوجيات الاتصال. مبرزا أن اتصالات الجزائر تتطلع للبقاء في الريادة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر وهذا بتواجد هيكلها في جميع أنحاء الوطن كما تسهر على تحديث شبكتها باستعمال أحدث التقنيات. من جانبه أبرز الرئيس المدير العام لشركة هواوي فرع الجزائر، جاو جي، أنه يمتلك ثقة كبيرة لدى السلطات الجزائرية وكذا شركاؤها لاسيما اتصالات الجزائر في العمل سويا. وأعلن المسؤول الصيني عن فتح ثلاث مراكز لتكوين أكثر من 3700 إطار من 50 شركة جزائرية من بينها مؤسسات مصغرة دخلت المجال وخلقت مناصب شغل. وأكد الرئيس المدير العام لشركة  ZTE   فرع الجزائر، أن حوالي مليون ونصف جزائري يستعمل شبكة   ZTE   بالتنسيق مع اتصالات الجزائر، مؤكدا أن الجزائر ستكون في غضون نهاية السنة الشبكة الأكبر في إفريقيا من حيث التغطية بتقنية   FTTX ، كاشفا عن مفاوضات جارية مع فيدرالية الشباب المقاول لتجسيد مشاريع مستقبلية. من جانبه أكد رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل، إن اتصالات الجزائر أنقذت عشرات المؤسسات المصغرة من الإفلاس من خلال فتح أبوابها لإشراكها في ربط المواطنين بشبكات الهاتف، مشيرا إلى أن الشراكة سمحت بتكوين 740 صاحب مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجال التكنولوجيات الحديثة لترتفع مستقبلا إلى 2435 مؤسسة مصغرة. واطلع الوفد الرسمي المكون من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان، بمعية المدير العام للشريك الصيني  هواوي  واطارات المؤسستين بزيارة مركز تكوين المهندسين والتقنيين الذين يتكفلون بتزويد الزبائن بخدمة   FTTX . وأفاد عادل خمان أن المراكز المنتشرة عبر التراب الوطني قد قامت بتكوين ما يزيد عن 500 إطار من التقنيين، تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا. وأكد أن التكوين مهم جدا بالنسبة للشباب وتتويجهم بشهادات معتمدة وهو بمثابة فرصة لهم ولمؤسسة اتصالات الجزائر حتى يكونوا كوادرها واطاراتها مستقبلا لنقل المعارف إلى المراكز الجديدة التي يتم استحداثها.  من جانبه أكد الرئيس المدير العام لشركة  هواوي  أن الأخيرة مستعدة لإطلاق مشاريع أخرى قريبا لاحتواء أكبر عدد من الإطارات والمهندسين من شركة اتصالات الجزائر. كما قام المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان، بمعية المدير العام للشريك الصيني  هواوي  واطارات المؤسستين بزيارة مقر إقامة النخيل، أين يتم تركيب خدمة   FTTX   للأنترنيت عالية التدفق، وتم بالمناسبة تجريب تقنية التحاضر عن بعد من خلال خدمة البيانات التكنولوجية، وأظهرت النتائج نجاح التكنولوجيا بعدما سجل معدل التدفق 50 أوكتي، في حين أن قراءة فيديو 4 لم يتطلب سوى تدفق 20 ميغا.

وهران: حكيمة ذهبي

 

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