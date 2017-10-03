تحصيلها ارتفع بأكثر من 130 مليار

الجزائريون يعزفون عن صناديق الزكاة

تعرف صناديق الزكاة عزوفا من قبل المزكين في الفترات الأخيرة، حيث اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بهذه الظاهرة، ولعل هذه الفئة تفضل إخراج زكاة أموالها للأقارب وأشخاص هم على دراية بأوضاعهم المادية.

سجل تأخر من قبل المكلفون بحملة التوعية التي تهجف لدفع المزكين نحوم وضع زكاة أموالهم في صناديق الزكاة في المساجد، ورَد الوزير على تعليق ورد إلى صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك تضمن عبارة هناك عزوف عن صناديق الزكاة من قبل المزكين ...خاصة هذه السنة ، بالقول إخواني المكلفون بحملة التوعية ما زالوا في سبات ، في وقت أعلنت وزارة الشؤون الدينية قبل أيام قليلة عن نصاب زكاة النقود والتجارة لعام 1437 هجري الموافق لـ 2016/2017 الذي حدد بـ 450.500.00 دينار جزائري، وأوضحت في بيان لها أن أصل النصاب هو عشرون دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما، وباعتبار أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة أجينور قد حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 5.300.00، فإن النصاب هذه السنة يحسب بـ 85غ* 5.300.00دج=450.500,00 دج .

ولفتت الجهة المعنية إلى أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدار 5. 2 بالمائة أي ربع العشر، سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها، وقالت إنه لجمع الزكاة وتوزيعها بصفة عادلة، تضع الوزارة بين أيدي المزكين صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني 10-4780 والحسابات البريدية الولائية، ودعت هذه الفئة إلى الالتفاف حول هذا الصندوق ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية.

وتشير أرقام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حول الزكاة، لتطور أداء هذه الأخيرة من طرف الجزائريين، حيث بلغت قيمة أموال زكاتهم المحصلة في سنة 2015، 145 مليار سنتيم، مقابل 132 مليار سنتيم خلال السنة السابقة، و11 مليار سنة 2003، أي أنها ارتفعت بشكل كبير خلال العشر سنوات السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه حصيلة 2016/2017، التي سيتم من خلالها تقييم نجاح الحملة التحسيسية التي تصب في هذا الجانب.