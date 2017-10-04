قرابة 3 مليون قنطار منبذور جاهزة لموسم الحرث والبذر

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب محمد بلعبدي عن ما يقارب 3 ملايين قنطار من البذور المعالجة جاهزة لموسم الحرث والبذر الحالي داعيا الفلاحين بالتوجه لاقتنائها من التعاونيات حتى يتم القضاء على الأمراض التي تصيب النباتات

وأضاف محمد بلعبدي خلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن محطات منتشرة عبر الوطن ومنها في الجنوب لمرافقة المستثمرين الجدد الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من البذور ، ناصحا الفلاحين أن يزرعوا الشعير لأنه مقاوم للجفاف كما يجب عليهم تحضير تربتهم لموسم الحرث والبذر حتى تنمو النبتة بشكل طبيعي

وأفاد بلعبدي أن أسعار البذور لم تشهد ارتفاعا، سواء فيما يخص القمح الصلب حسب أصنافه أو القمح اللين وكذا الشعير، مشيرا إلى أن الأسمدة متوفرة بنسبة 50 بالمائة على مستوى نقاط البيع بمقدار 600 ألف قنطار و بنفس الأسعار السابقة وأكد المتحدث ذاته أن برنامج الديوان الوطني المهني للحبوب يمكن الفلاحين من قروض موجهة للاستثمار الفلاحي وقد شهد إقبالا كبيرا من طرف الفلاحين حيث بفضله تمت السنة الماضية تغطية 50 هكتار والبرنامج مستمر للسنوات المقبلة وبخصوص استيراد مختلف أنواع الحبوب أوضح ضيف الأولى أن الديوان لا يستورد كل الكميات الموجودة في السوق بل هناك بعض الخواص الذين يقومون بالعملية أيضا والحصة الكبيرة تكون من طرف للديوان الوطني المهني للحبوب ،قائلا إنه مقارنة مع السنة الماضية يوجد ارتفاع في الاستيراد بنسبة 1 بالمائة كما تطرق المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب محمد بلعبدي إلى أسعار القمح الصلب عالميا وإلى التسميد والمكننة وكذا إلى كميات الخبز المبذرة من طرف المواطنين