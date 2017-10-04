قطع المياه عن أربع بلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، قطع مياه الشروب عن أربع بلديات بالعاصمة، اليوم الأربعاء، بسبب أشغال صيانة لقنوات الإنتاج الرئيسية، ويتعلق الأمر بكل من بلديات عين طاية، هرواة، المرسى إضافة إلى حي الشب شب برغاية، وأرجعت المؤسسة انقطاع التزود بالمياه إلى الأشغال الجارية بالمحطة الرئيسية للضخ الكائنة برغاية، وأضافت "سيال" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه تم وضع مخطط لتزويد المؤسسات العمومية والاستشفائية بواسطة صهاريج، مؤكدة أن خدمة التزويد بالماء الشروب بهذه البلديات ستستأنف تدريجيا بعد إتمام عملية الإصلاح.