توقيف أكثر 1000 شخص متورط في قضايا إجرام بالعاصمة

تمكن أمن ولاية الجزائر، من توقيف أزيد من 1000 شخص تورطوا في قضايا حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية وحمل أسلحة بيضاء، خلال أسبوع، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة،

وأوضح المصدر أنّه خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر تمت معالجة 769 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، و243 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة، أُوقف على أثرها 1057 مشتبه به.

وأسفرت العمليات عن حجز 917 غرام من القنب الهندي، و122 سيجارة ملفوفة و2496 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 500 قارورة من المشروبات الكحولية، كما أحصت ذات المصالح مجموع 20 حظيرة عشوائية، تم على إثرها ايقاف على 20 مخالفا.