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الأرندي يتجاوز الحزب العتيد من حيث استقرار القواعد

الاحتجاجات في الأفلان تهدد بتكرار سيناريو تشريعيات 97 في محليات 2017

  04 أكتوبر 2017 - 20:22   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
الاحتجاجات في الأفلان تهدد بتكرار سيناريو تشريعيات 97 في محليات 2017

يعيش حزب جبهة التحرير الوطني وضعا  مزريا  قد يسمح بتكرار سيناريو 97، في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بالنظر إلى الاستقرار الذي يعرفه الغريم التقليدي الأرندي، في الوقت الذي لا يمر يوم واحد  صافيا  على جمال ولد عباس، حيث زحف المحتجون إلى الجزائر العاصمة.

 

يهدد قطاع واسع من مناضلي الحزب العتيد بـبمعاقبة  الأمين العام جمال ولد عباس، بسبب ما وصفوه بـ التلاعب بقوائم الترشيحات ، من خلال التصويت لصالح أحزاب منافسة للأفلان في محليات 23 نوفمبر المقبل. حيث لا يمر يوم دون تسجيل احتجاجات عارمة للمناضلين أمام مقرات القسمات والمحافظات، ونجحوا في الزحف نحو المقر المركزي للجهاز، تنديدا بـ التلاعب بالقوائم  الخاصة بالترشيحات. ونظم مناضلون من محافظة حسين داي احتجاجات كبيرة أول أمس، داخل مقر المحافظة التي يتولى تسيير شؤونها النائب السابق إلياس سعدي، سبقها هو بدعوة صريحة للانتفاض ضد  إقصاء  القيادة لمناضلين من الترشح وإحكام منطق  الشكارة  سيطرته على الحزب، كما تحدث في هذا الإطار عن خلفيات إقصائه من الترشح للانتخابات التشريعية الماضية، التي تم فيها إنزاله إلى المرتبة الـ 15 التي لم تمكنه من العودة إلى البرلمان لعهدة جديدة.

وجاء احتجاج العاصمة بعد تلك التي شهدتها كل من البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، بجاية، ميلة، إليزي وسوق أهراس، كلها تُجمع على وجود دخلاء في قوائم الأفلان، بعضهم من أحزاب أخرى أو من أصحاب المال والنفوذ، وهو ما تضمنته تصريحات المحتجين في محافظة حسين داي، أو الرسالة التي بعث بها عضو اللجنة المركزية باديس بوالودنين، والشعارات التي تم رفعها في محافظة بسكرة. وتصاعدت الأصوات المطالبة برحيل الأمين العام جمال ولد عباس، في الوقت الذي يستعد هو إلى عقد دورة عادية للجنة المركزية بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، قد تكون فرصة  سانحة  لجموع المناضلين لرفع عريضتهم إلى رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الحزب العتيد من السقوط الحر، عشية انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث بدا واضحا تفوق كبير للحزب الغريم  التجمع الوطني الديمقراطي  فيها، وهو الذي تمكن من إعداد قوائم ترشيحاته وسط ظروف هادئة واستقرار تام، لم يتطلب تدخل الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، الذي يتولى أيضا تسيير شؤون الحكومة. هذا الوضع يهدد بتكرار سيناريو الانتخابات التشريعية سنة 97، التي تفوق فيها  الراندو  على الحزب العتيد. لا سيما أن حزب أويحيى قد عرف قفزة لافتة في الانتخابات التشريعية الماضية، على حساب الأفلان الذي تراجع بقرابة ثمانين مقعدا مقابل تقدم الأرندي بخمسين مقعدا.

حكيمة ذهبي

 

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