شقيق الفار سلمه لمصالح الدرك بعد الاتصال به لطلب المساعدة

فرار سجين من محكمة حسين داي تم بتواطؤ أربعة من أصدقائه

أحال وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، ملف السجين الفار من ذات المحكمة أمس، برفقة شركائه الأربعة الذين كانوا في انتظاره خارج أسوار المحكمة على متن مركبة على قاضي التحقيق، للاستماع لتصريحاتهم حول الوقائع المتابعين بها، حسب ما أسرت مصادر قضائيّة مطلعة لـ المحور اليومي .

حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن السجين خطط مسبقا رفقة أربعة أشخاص من أبناء حيه للفرار من المحكمة، بعد أن انتظره هؤلاء في الخارج يوم الواقعة على متن سيارة وقاموا بنقله إلى حيه بعين النعجة حيث اتصل بشقيقه الذي سلمه لرجال الدرك أول أمس، وفور سماعه من قبل وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قرر إحالة ملفه على القاضي لفتح تحقيق حول خلفية فراره خاصة وأن العملية كانت مدبرة. خلال سماع المتهم المدعو ا.ب.م من قبل وكيل الجمهورية، أنكر جملة وتفصيلا التخطيط المسبق لعملية فراره من مرحاض المحكمة، مصرحا أنّه فكر من الفرار خلال تواجده بالمحكمة بسبب خوفه من القضية المتابع بها والمتعلقة بالسرقة وتكوين جمعية أشرار بعد اعتدائه على مواطن رفقة 3 متهمين وسلبه مبلغ 10 ملايين سنتيم، كما تمسك المتهمون الأربعة بنفس التصريحات ناكرين اتفاقهم المسبق لتهريب السجين على متن المركبة التي كانت مركونة أمام المحكمة. جدير بالذكر أن المتهم، فر أول أمس، من مرحاض محكمة حسين داي، بعد مثوله أمام هيئة المحكمة للتحقيق معه حول قضية سرقة، وقد تم توقيفه في اليوم نفسه، وكان سجن الحراش قد شهد نفس الواقعة بعد فرار بارون المخدرات أسامة الملقب بـ الإسكوبار .