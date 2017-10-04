وزارة الداخلية تحضر لموسم الاصطياف 2018 مبكرا

تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ

تفادي تكرار مشكل التزود بمياه الشرب عبر 512 بلدية ساحلية

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في التحضير المبكر لموسم الاصطياف تفاديا للأخطاء المسجلة خلال الموسم الماضي، وتداركها في محاولة للمساهمة في الجلب السياحي وحتى توفير الظروف الحسنة للمواطنين بما في ذلك مشكل التزود بمياه الشرب خصوصا بالبلديات الساحلية.

عقد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في هذا الإطار، اجتماعا حول التحضير لموسم الاصطياف القادم 2018 ولتقييم موسم الاصطياف الفارط 2017 بمشاركة القطاعات المعنية تتمثل في خمسة قطاعات متمثلة في الشباب والرياضة، الموارد المائية، البيئة، التجارة، الصحة، الأشغال العمومية، الدرك الوطني، الأمن الوطني، والحماية المدنية، حيث تم تقديم حصيلة موسم الاصطياف 2017، حيث تم التأكيد على مواصلة تطبيق التعليمات لمحاربة استغلال مافيا الشواطئ وقدم ممثل قطاع الشباب والرياضة تقريرا مفصلا تضمن كل العمليات والفعاليات التي تم تنظيمها والتوأمة بين الولايات، المخطط الأزرق، البرنامج التربوي الشباني، تظاهرة دار دزاير التي استقطبت آلاف الزوار والمصطافين. وبالنسبة لقطاع الموارد المائية تم تقديم حوصلة مرافقة القطاع لموسم الخدمات العمومية في مجال التزويد بالمياه لأكثر من 512 بلدية معنية وفي مجال البيئة تم التفصيل في مختلف العمليات المرافقة لموسم الاصطياف وكذا العمليات التي مست 48 ولاية، و466 عملية تحسيسية، وعمليات جمع النفايات واعادة الرسكلة، النظافة، ومراكز الردم التقني، أما قطاع التجارة فقد تم التركيز على عمليات المراقبة والتدخلات بالأرقام والأهداف المسطرة خلال الموسم، حيث أعد برنامج للمتابعة اليومية للمصطافين فيما يتعلق باستهلاك المواد المختلفة، إضافة إلى مراقبة التسعيرة على مستوى الشواطئ، ومراكز الإطعام وذلك على مستوى 14 ولاية معنية وتم تقديم عرض مفصل في قطاع الصحة الذي تناول البرنامج الذي أعد خصيصا لمرافقة المصطافين في اطار المرافقة والمتابعة للجنة موسم الاصطياف، والذي ركز على عمليات المراقبة لمياه البحر عبر كافة الشواطئ وكيفية المتابعة والمراقبة لتجنب التسمم الغذائي، وأرقام عن بعض الأمراض التي مست المصطافين، أما بالنسبة لتغطية الأمنية التي وفرتها كل من مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية فقد سطرت مخططات التأمين لموسم الاصطياف والتشكيلات الأمنية المختلفة التي راقبت الشواطئ، أماكن الراحة والاستجمام وحرصت على إنجاح المخططات الأمنية، كما تم عرض الحالات التي تمت معاينتها والمتعلقة بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ غير المسموحة وأماكن التخييم، إلى جانب مواقف السيارات المستغلة بطريقة غير قانونية.