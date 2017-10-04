أكثر من 3 آلاف موظف يتسابقون للظفر بـ 500 منصب في 4 رتب

تفاصيل مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للشؤون الدينية

يتنافس أكثر من ثلاثة آلاف موظف من الأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف على 500 منصب في رتب إمام مدرس، مؤذن، قيم وكذا أستاذ تعليم قرآني، أملا في الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن انطلاق المسابقة الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة شؤون القطاع المذكور، حيث سيجتاز المترشحون لرتب إمام مدرس ومؤذن وقيم الاختبار الشفوي يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، بالمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينة والأوقاف، المتواجدة عل مستوى التراب الوطني، بعد أن اجتازوا امتحانا كتابيا يوم 2 و3 أكتوبر، وتشير الأرقام التي اطلعت عليها المحور اليومي ، قبول 1032في رتبة إمام مدرس لاجتاز المسابقة، بالإضافة إلى 712 مؤذن و447 قيم. أما فيما يخص رتبة أستاذ التعليم القرآني فإن الاختبار الكتابي يجرى يومي 04 و05 أكتوبر 2017، في حين سيجتاز الناجحون الامتحان الشفوي يوم 24 و25 أكتوبر الجاري، علما أن 910 مترشح قُبِل لاجتياز المسابقة أيضا، وفق الرزنامة التي أعلنت عنها الدائرة الوزارية المعنية.

وحسب الجدول الذي يكشف تفاصيل التسجيل في المسابقة الوطنية لدورة أكتوبر 2017، فقد خصص 25 منصب للالتحاق برتبة إمام مدرس في معاهد تلمسان وسعيدة والبويرة وباتنة وقسنطينة وعين صالح، في حين كان نصيب معاهد بن داود في غليزان، تلاغمة وبسكرة في هذه الرتبة 30 منصبا، أما معهدي تمنراست وتيزي وزو فمنح لهما 20 منصبا لهذه الفئة.

وفيما يخص رتبة أستاذ التعليم القرآني فقد تم فتح 30 منصبا في معاهد سعيدة وقسنطينة، مقابل 25 منصبا في رتبة مؤذن في معهد بن عودة في غليزان ومعهد باتنة و30 آخرين بمعهد اليزي، كما خصص أيضا لرتبة القيميين 25 منصبا في معهد بن عودة في غليزان و25 بمعهد باتنة و30 بالنسبة لمعهد اليزي.