المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته بمناقشة القانون المتعلق بالقرض والنقد

يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس أشغاله بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد في جلسات علنية. وستتواصل الجلسات العلنية المخصصة للمناقشة العامة غدا الجمعة والسبت فيما سيكون يوم الأحد القادم موعدا للتصويت على مشروع هذا القانون.

وأوضح الخبير الاقتصادي رضا طير أن تعديل مشروع قانون النقد والقرض يطال المادة 45 من القانون الذي يوسع من نسبة تمويل البنك المركزي للخزينة العمومية من الأموال مائة بالمائة.من جهته أبرز رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أن لجوء الخزينة العمومية إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي كإجراء استثنائي لتغطية عجز الخزينة في آجال أقصاها 5 سنوات.