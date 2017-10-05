ألسنة النار تلتهم 23 محلا تجاريا بخميس مليانة

تدخل عناصر الحماية المدنية لخميس مليانة (عين الدفلى) مساء أمس الأربعاء لإخماد حريق نشب بمركز تجاري بحي الوداد مما أسفر عن احتراق 23 محلا تجاريا عن آخره، حسبما علم اليوم الخميس من المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح النقيب حمدي كمال أن سرعة تدخل أكثر من 30 عونا للحماية المدنية مدعومين بخمس شاحنات و سيارتي إسعاف حالت عقب مجهودات كبيرة دون وصول الحريق للطابق الأول من المركز (الذي يضم طابق ارضي و طابق أول) و الذي يحصي 55 محلا تجاريا للملابس و مواد التجميل متأسفا لتسجيل إصابة أحد الأعوان بحروق من الدرجة الثانية. وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة لهذا الحريق.