الوزارة الأولى تقدم توضيحات حول مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات

أعلنت الوزارة الأولى عبر موقعها الالكتروني هذا الخميس أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول لن تخص اي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الاجنبية في الجزائر. وأكدت الوزارة الاولى ان "الاعلان عن مراجعة قانون المحروقات فتح المجال المضاربات عديدة وعليه يتعين التوضيح ان هذه المراجعة لن تخص اي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة في الشراكات مع الخارج".

للتذكير كان الوزير الاول احمد أويحيى قد أكد خلال زيارته يوم الاحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا "لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد". كما اشار أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.ومن جهته كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا انه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات.واوضح الوزير ان مراجعة قانون المحروقات اضحت ضرورية بما ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث والاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية.اما فيما يخص جوانب القانون التي ستكون محل المراجعة ذكر قيطوني أساسا الجباية النفطية موضحا انه عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي في القانون الساري كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار : "ليس الحال كذلك اليوم وسعر البرميل في حدود 50 دولارا.