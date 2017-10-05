إجراءات جديدة لصالح مكتتبي سكنات "عدل "

أقر قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء إجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن (عدل)، من بينها اعفاء القروض البنكية الممنوحة للوكالة من الفوائد

وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه التشريعي عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة. كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار وكذا العودة الى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.