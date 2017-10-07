سجناء يتقاضون أجورا على مستوى 12 مؤسسة عقابية

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن سجناء 12 مؤسسة عقابية في الجزائر يتقاضون أجورهم بشكل عادي مقابل أنشطة فلاحية.

وتابع لوح خلال اطلاق برنامج مراقبة السجون وبرنامج البصمة الوراثية بسجن القليعة. أن المؤسسات العاقبية المعنية تتوفر على بيئة مفتوحة يزاول فيها النزلاء انشطتهم.

وأوضح الوزير أنّه سيتم استكمال عصرنة قطاع بالمنظومة القانونية السوار الالكتروني.

وبشأن التجرية الجزائرية في قطاع العدالة،كشف وزير العدل أنّ مالي و موريتانيا تقدمتا بطلب لعصرنة قطاع العدالة الخاص بها.

كما لفت دات المسؤول الى ان الاستثمار في قطاع العدالة قد يزعج بعض الأطراف داخل و خارج الوطن.