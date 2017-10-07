إحباط محاولة إبحار 10 “حرّاقة” في مستغانم

أجهضت وحدات حرس السواحل بمستغانم، ليلة الجمعة إلى السبت، محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص، حسبما علم من ذات السلك.

وتترواح أعمار المعنيين -حسب نفس المصدر- بين 20 و 28 سنة، انطلقوا من منطقة كراميس ببلدية عشعاشة.

قبل أن تعترضهم وحدات حرس السواحل على بعد 14 ميلا شمال “رأس كراميس”.

وتم اقتياد الموقوفين وغالبيتهم من ولايتي غليزان والشلف إلى ميناء مستغانم، حيث وضعوا في مركز متقدم للإسعاف تابع للحماية المدنية

على أن يحولوا لاحقا على العدالة بتهم محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية -وفقا لذات المصدر.