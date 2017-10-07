قال إنها أثبتت فشلها ولا تملك هدفا سياسيا

بن يونس يهاجم المعارضة ودعاة تطبيق المادة 102 من الدستور

هاجم الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس المعارضة التي قال عنها إنها أثبتت فشلها مرارا وتكرارا وليس لها هدف سياسي، مجددا دعمه لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه لن يسكت أمام أي محاولة للهجوم تستهدف الرئيس.

رد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية لدى افتتاح المجلس الوطني لحزبه المنعقد بفندق مزفران بزرالدة، على دعوة نور الدين بوكروح إلى تدخل الجيش لإنقاذ البلاد، فأوضح «أن عهد الوصول للمرادية بالدبابة انتهى، والجيش لن يستجيب لكم»، متهما في ذات السياق دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور بأنهم يريدون القيام بانقلاب طبي على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى وجود تناقض عندهم، فمرة يقولون إنهم لا يملكون أي معلومة عن مرض الرئيس ويلحون على كشف تقريره الطبي للرأي العام بغية الاطلاع عليه، ومن جهة أخرى يقولون إن مرض الرئيس خطير لا يسمح له بممارسة صلاحياته التي خولها له الدستور. وأكد بن يونس أن دوره هو الدفاع عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه، منذ توليه الرئاسة وقال «نحن ما نا كلوش مع الذيب ونبكيو مع الراعي». وهاجم عمارة بن يونس المعارضة، ووصفها بالفاشلة مرارا وتكرارا باعتبار أن هدفها الوحيد رحيل بوتفليقة عن الحكم في الوقت الراهن، ولا تسعى إلى أي هدف سياسي آخر، كما أنها لا تهتم بأي شيء، مشيرا إلى أنها نفس الوجوه التي كانت ضد بوتفليقة منذ1999 قبل أن يصاب بوعكة صحية ليتحججوا اليوم بقضية مرضه. وأكد الرجل الأول في الحركة الشعبية الجزائرية أن الرئيس باق في الحكم حتى2019 ، وقال: «اللي حاب يولي رئيس يتفضل في 2019».

نادية حدار