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بدوي يؤكد استمرار عملية إحصاء اللاجئين الأفارقة بما يحفظ أمن البلد

«الماركيتينغ العمومي» خطة الحكومة لاحتواء «الغضب» عبر «فايسبوك»

  07 أكتوبر 2017 - 19:35   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الوطني
«الماركيتينغ العمومي» خطة الحكومة لاحتواء «الغضب» عبر «فايسبوك»

حث وزير الداخلية نور الدين بدوي، وهو يتحدث أمام إطارات المدرسة العليا للإدارة،التي أشرف فيها على افتتاح السنة الدراسية 2019-2018، صبيحة أمس، على الاهتمام بالجانب الاتصالي أو ما وصفه بـ «الماركيتينغ العمومي»، مطالبا الإدارة بالتموقع بقوة على الفضاء الافتراضي أكثر من أي وقت مضى والتفتح على انشغالات وتساؤلات المواطنين، داعيا تلاميذ المدرسة العليا للإدارة إلى استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة، مؤكدا أن هذا ما تطمح إليه الداخلية من خلال تجسيد الإدارة الإلكترونية مع مطلع سنة 2019. قال الوزير في كلمته أمام إطارات المدرسة، إن ورشات الإصلاح التي أطلقتها الدولة ستتدعم بإنجازات جديدة سواء فيما يتعلق بتحقيق لامركزية أكبر تسمح للجماعات الإقليمية بالتأقلم مع دورها الجديد الاقتصادي لتتحول من مجرد مستهلك لإعانات الدولة إلى فاعل مسؤول ومشارك في تصور السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها. ورد بدوي، على المعارضة التي تنتقد خيارات الحكومة الاقتصادية، مؤكدا أنها «تتميز بالواقعية»، مشيرا إلى «التسهيلات التي تقوم بها لفائدة المواطنين وكذا احتضان كل المبادرات التي تأتي من طرف الفاعلين وتجسيدها ميدانيا»، واعدا بـ «تدارك كل ما ينقصنا». في ملف الانتخابات المحلية، أكد الوزير أن التحضيرات تسير بطريقة جيدة عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أن التحضير لهذا الموعد هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، موضحا القانون يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى العدالة. وبشأن البطاقية الوطنية للناخبين ردا على انتقادات عبد الوهاب دربال، أكد وزير الداخلية أن مصالحه ستواصل القضاء التسجيلات المتعددة باستغلال كامل الإمكانات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة، مضيفا أن تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل إلى 95 بالمائة وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر أكتوبر الجاري، وكشف أنه قد تم تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بتطبيقات جديدة تتيح العديد من الخدمات منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال إدخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجاءت هذه الخدمة حسب الوزير ردا على انشغالات بعض الناخبين الذين بلغوا بعدم وجود مكاتب تصويتهم خلال تشريعيات 4 ماي. وأثنى الوزير على دور المنتخب المحلي لا سيما خلال سنوات الإرهاب، مشيرا إلى أنه «لولا مساهمة المنتخب خلال هذه المرحلة مع مختلف مصالح الدولة لما وصلت الجزائر إلى ماهي عليه الآن، لذلك وجب الوقوف وقفة تقدير وعرفان لكل المنتخبين على مستوى 1541 بلدية الذين قاموا بواجبهم ومسؤولياتهم، ودعا في هذا السياق إلى تجنب تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة على كل المجالس البلدية. وفي رده على سؤال يتعلق بميكانزمات محاربة التجوال السياسي، أوضح الوزير أن القانون العضوي للانتخابات منع هذه الظاهرة، وسيتم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التطرق إلى هذا الموضوع في قانون البلدية والولاية والذي سيكون في شكل قانون عضوي موحد يسمى بقانون الجماعات الإقليمية. بخصوص ملف اللاجئين الأفارقة، قال وزير الداخلية إن عملية إحصائهم متواصلة تشرف عليها لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية وتضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية وتعمل من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن، كما ستضع اللجنة ميكانزمات قانونية منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة.

حكيمة ذهبي 

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