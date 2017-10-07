قاطع لقاءه بالوزير ووصف الحوار بالشكلي

«كناس» يتهم حجار بتهميش النقابات الفاعلة ويهدد بالتصعيد

قاطع مجلس أساتذة التعليم العالي «كناس» اللقاء الذي جمع بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار والشركاء الاجتماعيين، واصفا إياه بالحوار الشكلي لا أكثر ولا أقل، متهما إياه بإقصاء وتهميش النقابات الفاعلة في القطاع، محذرا من عقوبة ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة بالمؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أن الوزارة عاجزة عن اتخاذ القرارات المناسبة.

يستمر التشنج بين وزارة التعليم العالي وبين نقاباتها، وتستمر معه المقاطعة من طرف مجلس أساتذة التعليم العالي «الكناس»، عقب تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأخير التي كشفت عن وجود خلافات ونزاعات داخل النقابة، ونفس الأمر بالنسبة لبعض التنظيمات الطلابية التي يجب على أعضائها حلها، مبرزا أنها تنشط دون اعتماد، لتكون تلك التصريحات القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط يقاطع اللقاء الذي جمع الطاهر حجار بالشركاء الاجتماعين أمس من أجل الحديث عن مشاكل القطاع. حسب البيان الذي تحوز «المحور اليومي» نسخة عنه، فإن المنسق الوطني وباسم المجلس الوطني استنكر مواصلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتهاج سياسة التهميش والإقصاء ضد النقابات الفاعلة خاصة نقابة «كناس»، معتبرا أن هذا اللقاء يعتبر شكليا فقط وليس لمعالجة النقائص التي يعرفها القطاع بشكل عام. وحسب ذات البيان دائما، فإن غياب الشريك الفعال في هذا الحوار دليل قاطع على تخبط الوصاية بشأن اتخاذ القرار المناسب وتهربها من تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، مضيفا أن انعكاسات هذه السياسة والتهميش الذي يطال الكناس تتحمله الوصاية وتتحمل معه مسؤولية التعفن الذي تكرسه هذه السياسة مباشرة بعد اللقاء الذي سيجمع الثلاثية في الأيام القليلة المقبلة.

أمينة صحراوي