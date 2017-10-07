لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ترفض تعديلات المعارضة

الحكومة تنجح في تمرير قانون القرض والنقد دون تعديلات

نجح مكتب المجلس الشعبي الوطني وكذا لجنة المالية والميزانية في كبح «اعتراضات» المعارضة، التي قدمتها على شكل تعديلات في مشروع قانون القرض والنقد، لا سيما ما تعلق بتقليص مدة «طبع النقود» إلى سنة واحدة قابلة للتجديد، وكذا إشراك البرلمان في مراقبة العملية.

لم تنجح المعارضة في فرض تعديلاتها على خيار الحكومة باللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي أو ما بات يصطلح عليه بالعامية «طباعة النقود»، بعدما أسقط المجلس التعديلات السبعة التي تقدم بها النواب على مشروع قانون القرض والنقد، لا سيما ما تعلق بتوسيع المواد 67، 68 و73 من قانون النقد والقرض، بإدخال الصيرفة الإسلامية بصفة رسمية في هذا القانون مذكرا بأنه لا يوجد تنصيص قانوني لهذا النوع من التعاملات في القانون الجزائري، بعدما أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن قرار الحكومة السماح للبنوك العمومية بمثل هذه التعاملات لاستقطاب الأموال التي تدور خارج المنظومة المصرفية. أمام التعديلات الأخرى فتخص المادة 45 من قانون النقد والقرض وهي التي تمت مناقشتها في إطار مشروع التعديل، وتنص التعديلات على مراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي وتقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون إلى سنة قابلة للتجديد وكذا مجالات توظيفها، حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، وتسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية، حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة، وأخيرا اقتراح إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي. هذا المقترح الأخير، رفضه مكتب المجلس من باب الشكل، بحجة أن التعديل الذي تقدمت به كتلة تحالف حركة مجتمع السلم والمتعلق بإنشاء لجنة مستقلة عن غرفتي البرلمان برئاسة المعارضة لمراقبة تنفيذ هذا الحكم يتنافى مع الدستور، كما رفضت لجنة المالية والميزانية بقية التعديلات.يجدر الذكر، أن نواب المجلس سيصوتون اليوم، على مشروع قانون النقد والقرض، لتتم إحالته على مجلس الأمة بداية من يوم الثلاثاء.

حكيمة ذهبي