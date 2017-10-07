تحفظوا على إجبارهم على كشف هويات زبائنهم

منتجو الذهب والمجوهرات ينتقدون فرض ضريبة جديدة

انتقد منتجو الذهب وبائعوا المجوهرات قرار الحكومة «غير المعقول» في فرض أعباء ضريبية جديدة تضمنها قانون المالية لـ 2018، خاصة أن أزيد من 95 بالمائة من تجار التجزئة يملكون قيم ذهب تفوق 5 ملايير سنتيم، معتبرين قرار إيفاد لجنة مراقبين تابعين لوزارتي التجارة المالية وكذا أعوان الأمن والجمارك والمداهمة المفاجئة لمحلات الذهب والمجوهرات قرارا غير مُعلن عنه ولا يوجد قانون يضبطه.

تنص المادة 33 مكرر من مشروع قانون المالية لـ 2018 الذي صادق عليه وزراء الحكومة منذ أيام في انتظار تمريره على نواب الشعب للمصادقة عليه، على أنه في حال فرض الضريبة تلقائيا على الثروة، فإن مصالح الجباية تشرع في إعادة تشكيل الوضعية الملكية للمكلفين بالضريبة حسب رموزها الخارجية للثروة وعناصر المستوى المعيشي المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من أجل تطبيق الضريبة على الثروة، حيث يفرض نص المادة على بائعي المجوهرات تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة. أثار هذا القرار حفيظة منتجي ومهنيي الذهب والمجوهرات على رأسهم رئيس الفدرالية الوطنية لصانعي الذهب والمجوهرات قويدر داني في اتصال خص به «المحور اليومي»، حيث أشار إلى عدم قبول هذا القرار المتمثل في إلزام بائعي المجوهرات بالكشف عن أسماء الزبائن الذين فاقت قيمة مشتريتهم من ذهب ومجوهرات 50 مليون دينار، واصفين القرار بـ»غير المعقول» من خلال فرض دفع 100 مليون سنتيم على من يملك 10 كلغ ذهب يصل سعرها إلى 10 ملايير سنتيم. وانتقد محدثنا في السياق ذاته، فرض الحكومة أعباء ضريبية جديدة على تجار الذهب والمندرجة ضمن الإجراء الجديد المتمثل في فرض رسم على الثروة التي تضمنها قانون المالية لـ 2018 لأول مرة والذي يتراوح بين 1 و3.5 بالمائة، فبالنسبة لمالكي أزيد من 5 ملايير سنتيم إلى 10 مليار سنتيم إلى والذين تفوق ثروتهم 40 مليار سنتيم يدفعون 3.5 بالمائة من إجمالي القيمة. وتأسف المسؤول ذاته حيال إجراءات الحكومة التي فرضتها على العديد محلات بيع المجوهرات، من خلال المداهمة المفاجئة لبائعي المجوهرات لمراقبة تسيير البائع للمحل وطلب فواتير عن القيمة الإجمالية للسلع وفرض ضرائب على هذا الأساس دون إعلام المعنيين بالأمر، عبر إيفاد لجنة من مراقبين تابعين لوزارتي التجارة المالية وكذا أعوان الأمر والجمارك، بالموازاة مع غياب قانون يقر ذلك، موضحا بقوله «كنا سابقا ننشط في إطار قانوني مضبوط عبر إعلام وزارة المالية بائعي المجوهرات بـ 15 يوما قبل بتنقل مراقبين له»، ليلفت إلى أن وزارة المالية كانت تُلزم بائع الذهب بدفع 60 مليون سنتيم سنويا لمن صرح برأسمال محله بـ 1 مليار سنتيم. طالب محدثنا في الصدد ذاته الحكومة بضرورة إشراك الفدرالية ومنتجي الذهب في سن قانون هذه الشعبة المهمة، حيث أشار رئيس الفدرالية إلى أن الضرائب الجديدة التي ستُثقل كاهل تجار الذهب تهدد بتوجه العديد منهم إلى السوق الموازية من أصل أزيد من 50 ألف تاجر وبائع ذهب ومجوهرات والتي توفر أزيد من 150 ألف منصب شغل يعيل عائلات بأكملها. أوضح داني في السياق ذاته بأن أزيد من 95 بالمائة من تجار الذهب بالتجزئة يملكون من بين 2-5 كلغ من الذهب فقط بقيمة تتراوح في حدود 20 مليار دج أي 2 مليار سنتيم والذين لاتعنيهم الضريبة، في حين أن كبار بائعي المجوهرات والأحجار الكريمة في الجزائر ينشطون في إطار غير قانوني و»غير مرخص» لهم من طرف الحكومة، مما يعني أن الدولة لاتستطيع إحصاء هؤلاء ولا إدراجهم ضمن المعنيين بدفع الضريبة على الثروة باعتبار نشاطهم «غير قانوني» لايستند لدفتر شروط معين، في ظل غياب قانون واضح يسمح بنشاط هذا النوع من التجارة -حسبما أفاد به محدثنا-. ومن جهته ضم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار صوته لصوت فدرالية صانعي الذهب، معتبرا أن مشكل قطاع الذهب ليس في حاجة إلى ضرائب جديدة بقدر ما يتطلب بذل جهود للقضاء على التجارة الموازية وسوق الذهب، مما يشجع التجارة الموازية للذهب.

مريم سلماوي